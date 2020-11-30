  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi "Red Bull Winter Editon Mandalina Lezzeti" raflarda
Ekonomi

"Red Bull Winter Editon Mandalina Lezzeti" raflarda

Yeniakit Publisher
2020-11-30 10:22:04 -
"Red Bull Winter Editon Mandalina Lezzeti" raflarda

İSTANBUL (AA) - Sınırlı sayıda üretilen "Red Bull Winter Editon Mandalina Lezzeti" raflardaki yerini aldı.

Red Bull açıklamasına göre, Türkiye'de ilk kez satışa çıkarılan bu lezzetin yanı sıra 4 Kasım 2020-31 Ocak 2021 tarihleri arasında redbull.com/kisikanatlandir adresini ziyaret edenler sitedeki kışın buzlarını eritmek üzerine kurgulanmış oyuna katılarak buzları en kısa sürede eritmeye çalışacak. Burada diğer katılımcılar arasında oyunu en kısa sürede tamamlayanlar birbirinden özel hediyelere sahip olacak.

Türkiye'nin en güzel kış lokasyonlarından birinde kış sporlarının heyecanını Red Bull ile deneyimlemek için Red Bull Homerun deneyimi, kış sporlarında kanatlanmak için Red Bull Özel Tasarım Kask, Red Bull Özel Tasarım Kayak Gözlüğü, Özel Red Bull Winter Edition Paketi gibi kışa özel hediyeler kazanılabilecek. Şansını artırmak isteyen herkes aynı adresten sınırsız olarak tekrar katılabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
The Economist kapağındaki rüzgar gülü Türkiye'yi mi ilgilendiriyor? Erkan Trükten açıkladı
Dünya

The Economist kapağındaki rüzgar gülü Türkiye'yi mi ilgilendiriyor? Erkan Trükten açıkladı

Araştırmacı yazar Erkan Trükten, The Economist'in 2021 kapağına ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yaptı. Trükten, kapakta yer alan rüzgar gü..
Rekorlar peş peşe gelecek... Yeni dönem resmen başlıyor
Ekonomi

Rekorlar peş peşe gelecek... Yeni dönem resmen başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ekonomide yeni dönem" açıklamalarıyla başlayan piyasa rallisi, hız kesmeden sürürken, analistler, BIST 100 endeksi..
Korkuya neden oldu: Dünya'ya düşerken ateş topuna dönen göktaşı geceyi gündüz yaptı!
Dünya

Korkuya neden oldu: Dünya'ya düşerken ateş topuna dönen göktaşı geceyi gündüz yaptı!

Japonya'da bir göktaşının atmosfere girince ateş topuna dönüşerek düşmesi sosyal medyada gündem oldu. Patlama sesi çıkaran göktaşı halk aras..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay