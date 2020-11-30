"Red Bull Winter Editon Mandalina Lezzeti" raflarda

İSTANBUL (AA) - Sınırlı sayıda üretilen "Red Bull Winter Editon Mandalina Lezzeti" raflardaki yerini aldı.

Red Bull açıklamasına göre, Türkiye'de ilk kez satışa çıkarılan bu lezzetin yanı sıra 4 Kasım 2020-31 Ocak 2021 tarihleri arasında redbull.com/kisikanatlandir adresini ziyaret edenler sitedeki kışın buzlarını eritmek üzerine kurgulanmış oyuna katılarak buzları en kısa sürede eritmeye çalışacak. Burada diğer katılımcılar arasında oyunu en kısa sürede tamamlayanlar birbirinden özel hediyelere sahip olacak.

Türkiye'nin en güzel kış lokasyonlarından birinde kış sporlarının heyecanını Red Bull ile deneyimlemek için Red Bull Homerun deneyimi, kış sporlarında kanatlanmak için Red Bull Özel Tasarım Kask, Red Bull Özel Tasarım Kayak Gözlüğü, Özel Red Bull Winter Edition Paketi gibi kışa özel hediyeler kazanılabilecek. Şansını artırmak isteyen herkes aynı adresten sınırsız olarak tekrar katılabilecek.