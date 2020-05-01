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Spor

Red Bull sporcuları Maddison ve Colton, Mikanos'ta yarıştı

Yeniakit Publisher
2020-05-01 14:01:54 -
Red Bull sporcuları Maddison ve Colton, Mikanos'ta yarıştı

İSTANBUL (AA) - Red Bull'un motosiklet sporcuları Robbie Maddison ve Aaron Colton, Yunanistan'ın Mikanos Adası'nda düzenlenen organizasyonda bir gösteri yarışı gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamaya göre, iki motosikletçi Mikanos yollarında ve ara sokaklarında kıyasıya bir yarışa girip, izleyicilere güzel anlar yaşattı.

Avustralyalı Maddison'ın, özel aparatlar takılan motosikletiyle deniz üzerinde de tur attığı aktarıldı.

Maddison, motosikletle dünyanın en uzun sıçrayış rekorunu elinde bulunduruyor.


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