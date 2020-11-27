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Ekonomi Red Bull Flick geri dönüyor
Ekonomi

Red Bull Flick geri dönüyor

Red Bull Flick, CS:GO’da takım arkadaşı ile beraber hünerlerini sergilemek ve Türkiye’nin en iyisi olmak isteyenlerin kıyasıya mücadelesine sahne olacak

Yeniakit Publisher
2020-11-27 12:25:22 -
Red Bull Flick geri dönüyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin en büyük "CS:GO kapışması" olan Red Bull Flick kıyasıya bir rekabete sahne olmak üzere geri dönüyor.

Red Bull açıklamasına göre, 6 Aralık’ta başlayacak çevrimiçi elemeler oyunseverleri karşı karşıya getirecek.

Aralık ayı boyunca sürecek elemeler ve play-off turu sonunda finale kalan 4 takım, Red Bull Flick’in ikinci şampiyonu olmak için mücadele edecek.

Türkiye’nin en büyük CS:GO kapışması olan Red Bull Flick, ikinci şampiyonunu bulmak için çıktığı yola kaldığı yerden devam ediyor. Amatörden profesyonele tüm oyunseverler, yılların eskitemediği Counter Strike’da 2’ye 2 formatında, Red Bull Flick için özel tasarlanmış 5 farklı oyun modu sunan haritalarda, Türkiye’nin en iyisi olmak için mücadele edecek. Şampiyonluğa giden yol ise çevrimiçi elemeler, play-off turu ve final etabından geçecek. Elemelerde başarılı olan 25 takım çevrimiçi play-off aşamasına katılmaya hak kazanacak.

- 25 takım daha play-off’a adını yazdıracak

Red Bull Flick, CS:GO’da takım arkadaşı ile beraber hünerlerini sergilemek ve Türkiye’nin en iyisi olmak isteyenlerin kıyasıya mücadelesine sahne olacak. Elemelerde başarılı olacak 64 takım, play-off turuna yükselecek, adını son 4’e yazdırabilmek için yeteneğini, takım oyununu ve tecrübesini sergileyecek.

Şubattaki Gaming İstanbul Oyun Fuarı ve mart ayındaki şehir elemelerinde 39 takım play-off bileti almaya hak kazanmıştı. Play-off’a katılmaya hak kazanacak son 25 takım ise 6, 12, 13, 19 ve 20 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek çevrimiçi elemelerde belirlenecek.

Play-off turunda rakiplerini geçmeyi başaran 4 takım ise 26 Aralık’ta çevrim dışı olarak gerçekleştirilecek büyük finalde Red Bull Flick’in ikinci şampiyonu olmak için mücadele edecek.

Şampiyonu belirleyecek final mücadelesi Red Bull Türkiye Twitch kanalı Twitch.tv/redbulltr’den naklen yayınlanacak. Oyunseverler, Red Bull Flick’le ilgili detaylı bilgiye RedBull.com/flick adresinden ulaşabilir.


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