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Ekonomi Red Bull Challengers, Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'na hazır
Ekonomi

Red Bull Challengers, Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'na hazır

Yeniakit Publisher
2020-09-17 14:22:56 -
Red Bull Challengers, Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'na hazır

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin önemli koşularından biri olan Vodafone İstanbul Yarı Maratonu için geri sayım sürerken, katılımcı gruplar da hazırlıklarını hızlandırdı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın 16 altın yarı maratonundan biri olarak kabul edilen Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, 20 Eylül Pazar Günü, 2 bin 500 kişinin katılımıyla koşulacak. Aktif yaşam topluluğu Red Bull Challengers da bu önemli koşuda yerini alacak.

Beat, Rundamental ve Runarchy koşu gruplarının katılacağı Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nda Red Bull Challengers, hem kilometrelere meydan okuyacak hem de koşmak isteyenlere ilham olacak.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) takviminin 5. yarışı olan Türkiye Rallisi'nin açılışının ardından Vodafone İstanbul Yarı Maratonu öncesinde de herkesin gözü gökyüzünde olacak. Red Bull pilotu Dario Costa, Red Bull Sky Tour'un ikinci gösteri uçuşunu İstanbul'da gerçekleştirecek. İtalyan pilot Costa, Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nda da hız ve dengeyi akrobatik yetenekleriyle birleştireceği benzersiz bir gösteri uçuşu yapacak.


- Red Bull Challengers


Aktif yaşamı benimseyen spor profesyonelleri ve gönüllülerinden oluşan Red Bull Challengers, insanları aktif bir yaşam için motive etmeyi ve onlara ilham vermeyi amaçlıyor.

Red Bull Challengers üyeleri, aktif yaşam hedefleri doğrultusunda daha iyi bir performans gösterebilmek için kendilerine meydan okuyor.

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