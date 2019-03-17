0553 313 94 23

Red Bull BC One Dünya Finali

Jemray ve Tie Fox, kasımda Hindistan'da gerçekleşecek dünya finalinde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı

17 Mart 2019 Pazar 13:06
Red Bull BC One Dünya Finali

İSTANBUL (AA) - Red Bull BC One Dünya Finali'nde Türkiye'yi Jemray ve Tie Fox temsil edecek.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, 2004 yılından bu yana dünyanın en iyi breakdansçısını seçmek için düzenlenen Red Bull BC One Cypher’ın Türkiye ayağı, 15-16 Mart'ta Ankara’da gerçekleşti.

Yarışmada birinciliği b-girl’lerde (kızlarda) Jemray, b-boylar’da (erkeklerde) ise Tie Fox aldı.

Teke tek kapışmalar hem jüriyi hem de izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Ankara'daki yarışmada tüm rakiplerini eleyen Jemray ve Tie Fox, kasımda Hindistan'da gerçekleşecek dünya finalinde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 13:06
  1. Red Bull

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pato'da sürpriz gelişme! Galatasaray...
    1. Pato'da sürpriz gelişme! Galatasaray...
    2. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür..
    3. Adana’da otomobil ile hafif ticari..
    4. Milletvekili Aydın, öğrencilere kendi..
    5. Başkan Orhan: “Vatan sevgisinin..
    6. Ekrem İmamoğlu, Patrik Mutafyan’ın..
    7. ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik..
    8. Binali Yıldırım ve Fatih Belediye..
    9. Bakan açıkladı! 3.8 milyon avroluk..
    10. Dünyanın en iyi tuzu köylü pazarında..
    11. Kemer’de alkol alıp 3 kişiyi yaralayan..
    12. Pakistan’da trene bombalı saldırı: 4..
    13. Çıldır Kaymakamından 18 Mart mesajı
    14. AK Parti Başkan adayı Baydar’dan 18..
    15. Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşu..
    16. Yeni Zelanda Başbakanı’ndan dehşet..
    17. Çavuşoğlu'nun Yeni Zelanda ziyaretine..
    18. Kirazlı’da Dündar’a sevgi seli
    19. Binali Yıldırım, Patrik Mutafyan için..
    20. CHP, Yeni Zelanda'ya heyet gönderiyor
    21. Tuna: "Ulaşılabilen belediye..
    22. Kuş Cenneti'ne göç yolunda "son dans"
    23. Batı Şeria’da bir İsrailli öldürüldü
    24. Aşiret düğününde geline kilolarca..
    25. Emekliye 2 bin 20 TL kapıda
    26. Vali Masatlı’dan 18 Mart mesajı
    27. Erdoğan ve Putin'in takviminde 8 Nisan..
    28. Vali ali arslantaş ve eşi şehit..
    29. Short Track Federasyon Kupası..
    30. "Öncelikli dönüşümü TOKİ ve İller..
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu