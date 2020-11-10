Red Bull Basement başvuruları sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - Red Bull Basement programında sonuçlar belli olurken, program sonunda Türkiye'den seçilen Plantric isimli girişimin kurucuları Doğuş Üniversitesi öğrencileri Aylin Yazıcı ve Can Zenginel, girişimlerini uluslararası arenada geliştirme hakkı kazandı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, daha iyi bir yarın inşa etmek amacıyla teknolojinin gücünden yararlanan girişimcileri ve inovasyon alanındaki fikir önderlerini destekleyen Red Bull Basement, her yıl genç girişimci adaylarının keşfedilmesine ve girişimlerini uluslararası arenada geliştirmelerine fırsat tanıyor.

Dünya çapında 38 ülkeden 3 bin 865 başvuru arasından seçilen ülke finalistleri birer birer açıklanırken, Red Bull Basement'a Türkiye'den yapılan başvurular arasından seçilen girişim ise Plantric oldu.

172 başvuru arasından seçilen Plantric'in kurucuları Aylin Yazıcı ve Can Zenginel, girişimlerini uluslararası arenada geliştirme hakkı kazandı.

Jürinin değerlendirmesinden geçen Plantric'in kurucuları Yazıcı ve Zenginel, ödül olarak gelecek 5 hafta boyunca projelerini geliştirmek üzere uygun bir zeminde çalışma imkanı yakalayacak.

Global sosyal inovasyon çevresi ile buluşma imkanı da bulan ikili, burada mentörlerin katkıları ile fikirlerini gerçeğe dönüştürmenin yanında uluslararası bir eğitim programına da dahil olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aylin Yazıcı, "Ortaya koyduğumuz kısa, orta ve uzun vadeli vizyonu en iyi ve en çok anlayan, hatta üzerine katan ve buna inanan Türkiye'deki tek yatırımcı grubu olarak Red Bull Basement ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Can Zenginel ise girişimlerini geliştirmek üzere global bir arenada uzman isimlerle bir araya geleceklerini aktardı.