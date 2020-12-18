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Ekonomi Red Bull, 21 Aralık'ı etkinlilerle kutlayacak
Ekonomi

Red Bull, 21 Aralık'ı etkinlilerle kutlayacak

Akşamın ilk saatlerinden ertesi sabaha kadar sürecek Red Bull #EnUzunGece programı Red Bull Türkiye'nin TikTok ve Twitch kanallarını takip eden herkesin katılımına açık olacak

Yeniakit Publisher
2020-12-18 10:52:33 -
Red Bull, 21 Aralık'ı etkinlilerle kutlayacak

İSTANBUL (AA) - Yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık, Red Bull Türkiye sosyal medya kanallarında farklı etkinliklerle karşılanacak.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, 21 Aralık'ta Red Bull Türkiye'nin sosyal medya kanallarında dinamik ve canlı etkinlikler gerçekleşecek.

Verilen bilgiye göre, akşamın ilk saatlerinden ertesi sabaha kadar sürecek Red Bull #EnUzunGece programı Red Bull Türkiye'nin TikTok ve Twitch kanallarını takip eden herkesin katılımına açık olacak.

Saat 18.00'dan ertesi sabah 07.00'a kadar sürecek dans düellosu herkesin katılımına açık olacak.

Bu çerçevede, Berk Çiçekgil ve Selen Öztürk, takipçileri belirledikleri koreografiye davet edecek. Koreografiyi TikTok'ta düet özelliği kullanarak #enuzungece hashtagi ile Red Bull Türkiye Tiktok hesabını etiketleyerek paylaşanlar arasından bir kişi Red Bull Dans kiti kazanacak.

Red Bull Türkiye Twitch kanalında da oyunseverleri de sürprizler bekliyor.

Yayıncılar Cantuğ "UNLOST" Özsoy, Necati "ZEON" Akçay, Berk ‘"RIP’" Tepe ve AlpTV, CS:GO kapışması olan Red Bull Flick için özel tasarlanmış 5 farklı oyun modu sunan haritalarda 2 takıma ayrılarak mücadele edecekler.

21 Aralık Pazartesi gecesi saat 19.00'da başlayacak canlı yayın 21.30'a kadar sürecek ve Red Bull Türkiye'nin Twitch kanalından canlı izlenebilecek.

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