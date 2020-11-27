Reçinedeki 100 milyon dolarlık dışa bağımlığı azaltacak proje geliştirdiler

Orman Endüstrisi Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr.Murat Ertaş'ın proje ekibi ile geliştirdiği fenolik reçine projesi, 2020'nin ilk döneminde TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Müdürlüğü'ne (ARDEB) yapılan 1964 proje başvurusundan destek almaya hak kazandı.

"Ham Reçineden Doğal Terpen-Rosin Fenolik Reçinelerin Sentezi, Polimerizasyonu ve Karakterizasyonu" başlıklı proje desteği ile üniversite bünyesinde gerekli ekipman satın alınarak üretime başlamak için gerekli hazırlıklar yapılmıştır.

BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden Doktora Ömür Aras ile BTÜ Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden Doktor Çağatay Taşdemir'in araştırmacı, Naile Angın'ın bursiyeri olarak katılacağı projenin 30 ayda tamamlanması planlanıyor.

Doç. Dr. Murat Ertaş, odun dışı orman ürünleri için iyi bir altyapıya sahip olduklarını ve bu alanda da çalıştıklarını söyledi.

Reçinenin odun dışı bir orman ürünü olduğunu belirten Ertaş, "Maalesef günümüzde reçineden çok fazla yararlanamıyoruz ve dışa bağımlıyız. Projede amacımız bu ürünü kendi teknolojimiz ile yerli ve milli kaynakları ve aynı zamanda katma değeri yüksek ürünlere dönüştürmek. " dedim.

"Maalesef ithalata 100 milyon dolardan fazla verdik"

Türkiye'nin reçine için önemli bir potansiyel olduğuna işaret eden Ertaş, şunları söyledi:

"Ülkemizde kızılçam ve sahil çamı büyük bir potansiyele sahip ve yaklaşık 5,8 milyon hektar kızılçam tarlamız var. Bunun 100 bin hektarı reçine üretimine uygun. Dolayısıyla bu ürünü kendi imkanlarımızla üretebiliriz. 1970'li yıllardan sonra reçine üretimi yavaşladı ve durdu, çünkü çok yanlış teknikler kullanıldı.Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları yapılmadı, gelişen teknoloji takip edilmedi, reçine üretimine son verildi, dışa bağımlı hale geldik. 2013 sonrası, Reçine üretimi yine Orman Genel Müdürlüğü eylem planına giriyor ve miktar değil üretim başlıyor. "

Türkiye'de yılda 200 ton civarında üretilen reçine transferinde reçine akışı olarak bilinen Ertaş, şöyle devam etti:

"Ekstraksiyon reçinesi üreten bir fabrika var ve yılda yaklaşık 500 ton üretim yapan proje konumuz. Ne yazık ki bunlar hammadde olarak piyasaya sunuluyor. Bu da ürünün katma değerinin düşük olmasına ve dışa bağımlılığa neden oluyor. TÜİK 'Rakamlarına baktığımızda yılda yaklaşık 24 bin ton fenolik reçine ithal ettik.Toplam reçine türevlerine baktığımızda bu yaklaşık 50 bin tonun yaklaşık iki katı. Paraya baktığımızda Bunun değerini fenolik reçine olarak yaklaşık 54 milyon dolar ödedik. Maalesef ithalata 100 milyon doların üzerinde para verdik. "

"Yerli ve milli bir ürün elde edeceğiz"

Doç. Dr. Murat Ertaş, reçine üretiminin en iyisi olarak kabul edilmesi gerektiğini söyledi "Ham reçine Türkiye'de üretiyoruz. Bu ayırma, destinasyon veya türevlendirme yapılmadı. Ham reçineyi alıp türevlendirip fenolik reçineye dönüştürmek istediğimiz ilk adımdır. Organik sentez reaksiyonları ile fenolik reçineyi dönüştürdüğümüzde bile katma değerli, ısıya daha dayanıklı, daha yüksek yumuşama noktası ve daha geniş kullanım alanına dönüştürüyoruz.Bu nedenle bu ürün çeşitliliği artıracak ve talebi karşılayabilecektir. iç ve dış piyasalarda bu ürün için. "ifadelerini kullandı.

Reçinenin geniş kullanım alanlarına değinen Ertaş, şu bilgileri verdi:

"Reçine bir çok alanda kullanılmaktadır. Bunlar arasında kağıt sanayi, mürekkep sanayi, boya sanayi, elektrik teçhizatı ve savaş sanayi bulunmaktadır. Ayrıca otomotiv sanayi, kauçuk ve plastik sanayi, beyaz eşya sanayinde de kullanılmaktadır. Bundaki boşluğu gördükten sonra Alanında proje hazırlığına başladık, üniversite-sanayi işbirliği kapsamında yaptık yani üretime hazır hammadde tedarik edecek bir şubede özel sektör var, bu nedenle ön test sonuçlarını başarıyla aldık. Laboratuvar ortamında ve ürünümüz son halini almış, 500 bin TL civarında bir destek kazandık.Ekipmanlarımızı satın aldığımızda bu ürünü, yurt dışından ithal ikame ürün olarak ve istenilen formda üretmeyi planlıyoruz. Ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak, rekabetçi, yerli ve milli bir ürün elde edeceğiz, reçineyi yeni bir yöntemle üreteceğiz, katma değeri daha yüksek, daha yüksek kalitede üreteceğiz ve daha ekonomik bir yol. "