Recep Uçar, Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor’a imza attı

Çaykur Rizespor, İlhan Palut’tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Recep Uçar’ı getirdi. Uçar için Rizespor Stadı’nda imza töreni düzenlendi. Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut’un açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda kulübün hedefleri, takımın mevcut durumu ve yeni dönem planlaması paylaşıldı. Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı İbrahim Turgut, imza töreninde yaptığı konuşmada Recep Uçar’a, "Rizespor ailesine hoş geldiniz. Allah hayırlı uğurlu etsin" sözleriyle hitap etti. Uçar’ın spor camiasının kıymetli bir ismi olduğunu vurgulayan Turgut, kendisine duyulan güvenin tam olduğunu söyledi.

Başkan Turgut, görevi kendi isteğiyle bırakan İlhan Palut’a da teşekkür ederek, "İlhan Hocamız çok karakterli, çok düzgün bir insandır. Hizmetleri kıymetlidir. Recep Hoca da aynı profilin üzerine koyarak ilerleyecektir" ifadelerini kullandı.

Recep Uçar: Ekibime, oyuncularıma ve şehrin sinerjisine inanıyorum

İmza töreninde konuşan Teknik Direktör Recep Uçar, Türk futbolunun köklü kulüplerinden biri olan Çaykur Rizespor’da görev almanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu belirterek, "Bizi bu göreve layık gören başkanımıza ve yönetime teşekkür ediyorum. Tutkulu taraftarlarımızın önünde aynı heyecanı paylaşacağımız için çok heyecanlıyım" dedi.

Uçar, kendisinden önce görev yapan İlhan Palut’a da teşekkür ederken onun 2,5 yıllık hizmetinin değerli olduğunu ifade etti. Takımın potansiyeline güvendiğini söyleyen Uçar, "Kendime, ekibime, oyuncularımıza ve şehrin sinerjisine inanıyorum. Tek amacımız gece gündüz çalışarak bu takımı arzu ettiği konumlara getirmek" diye konuştu.

"İlk hedef, alt gruptan sıyrılmak"

Recep Uçar, ilk hedeflerinin takımın bulunduğu alt gruptan bir an önce sıyrılmak olduğunu belirterek, "Rizespor’u yeniden zor bir deplasman haline getirmek istiyoruz’ ifadesini kullandı. Dün akşamki Pendikspor maçını tribünden izlediğini söyleyen Uçar, oyuncuların ortaya koyduğu enerjiden memnun olduğunu vurgulayarak, "Sahada iyi bir sinerji vardı. Kaliteli oyunculardan kurulu bir takım var ancak kolay gol yeme ve üretmekte zorlanma sorunlarımız var. Bunların çözümü için çalışacağız" şeklinde konuştu.

"Baskılı bir oyun oynayacağız"

Oynatmak istediği futbolla ilgili konuşan Uçar, "Bazı zaaflar var. Az gol atan, fazla gol yiyen takım istatistikleri ortada. Ancak dün sahada gelişime açık bir yapı gördüm. İç sahada da dış sahada da coşkulu, baskılı ve üreten bir futbol oynayacağız" diye konuştu.

Uçar, hafta sonu oynanacak Konyaspor deplasmanına hazırlıkların başladığını da ifade etti.

Taraftarlara mesaj

Recep Uçar, önceki kulüplerinde de şehirle ve taraftarla iç içe olmayı benimsediğini söyleyerek, "Şehrin enerjisini ve sinerjisini stada yansıtmak istiyorum. Sahada isyan eden, mücadele eden bir takım izleyeceksiniz" dedi. Uçar, taraftarlardan tek isteğinin iyi günde, kötü günde takımın arkasında durmaları olduğunu vurguladı.

Toplantı, basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona ererken, Recep Uçar 1.5 yıllık sözleşmeye resmen imza attı.