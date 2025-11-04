  • İSTANBUL
Spor Recep Uçar ile yollar ayrılmıştı! Konyaspor’un yeni teknik direktörü belli oldu
Spor

Recep Uçar ile yollar ayrılmıştı! Konyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Recep Uçar ile yollar ayrılmıştı! Konyaspor’un yeni teknik direktörü belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, dün teknik direktör Recep Uçar ile yollarını ayırmıştı. Yeşil beyazlı kulüp Çağdaş Atan ile prensipte anlaştığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor’da Çağdaş Atan dönemi başlıyor.

Yeşil beyazlı kulüpten dün yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Recep Uçar ve teknik heyetine teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denilmişti.

Konyaspor bugün ise teknik direktör Çağdaş Atan ile prensipte anlaştığını duyurdu.

TÜMOSAN Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulu'nun açıklamasında, "Kulübümüz, teknik direktör Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına varmıştır. Atan'ın akşam saatlerinde Konya'da olması beklenmektedir. Prensip anlaşmasının nihayete ermesi ve gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından çarşamba günü takımımızla ilk antrenmanına çıkması planlanmaktadır. Sürecin resmiyete kavuşmasının ardından detaylı açıklama yapılacaktır. Saygılarımızla." ifadelerine yer verildi.

