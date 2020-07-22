Üniversite sınavına giren milyonlarca kişi hayalini kurduğu bölüm ve okula yerleşebilmek için araştırmalar yapıyor. Rize’de bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde okumak isteyenler okulun bölümleri kadar taban puanlarını da inceliyor. İşte, detaylar.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bölümleri

Bahçe Bitkileri

Bankacılık ve Finans(Yüksekokul)

Biyoloji

Biyomühendislik

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

Diş Hekimliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Fizik

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Yüksekokul)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte)

Gürcü Dili ve Edebiyatı

Hemşirelik(Yüksekokul)

Hukuk

İktisat

İlahiyat

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce)

İnşaat Mühendisliği

İşletme

Kimya

Makine Mühendisliği

Maliye

Matematik

Peyzaj Mimarlığı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Sınıf Öğretmenliği

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Sosyal Hizmet(Fakülte)

Su Ürünleri Mühendisliği

Tarih

Tarla Bitkileri

Tıp

Turizm İşletmeciliği(Fakülte)

Türk Dili ve Edebiyatı

Türkçe Öğretmenliği

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Yüksekokul)

Recep Tayyip Erdoğan üniversitesi taban puanları 2020

Rize’de bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde tıp, tarih, su ürünlüğü mühendisliği gibi pek çok bölüm bulunuyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde okumak isteyenler taban puanlarını ve kontenjanlarını merak ediyor. İşte, puanlar kontenjanlar ve başarı sıralaması

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