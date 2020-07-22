Recep Tayyip Erdoğan üniversitesi taban puanları 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması kontenjanlar 2020 |Üniversite tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Üniversiteye yerleşmek isteyen milyonlarca aday okul puanlarını, başarı sıralamalarını inceliyor. Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde okumak isteyenler “Rize üniversite bölümleri” , “Rize üniversite taban puanları” , “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi taban puanları” konusunu araştırıyor.
Üniversite sınavına giren milyonlarca kişi hayalini kurduğu bölüm ve okula yerleşebilmek için araştırmalar yapıyor. Rize’de bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde okumak isteyenler okulun bölümleri kadar taban puanlarını da inceliyor. İşte, detaylar.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bölümleri
Bahçe Bitkileri
Bankacılık ve Finans(Yüksekokul)
Biyoloji
Biyomühendislik
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
Diş Hekimliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fizik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Yüksekokul)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte)
Gürcü Dili ve Edebiyatı
Hemşirelik(Yüksekokul)
Hukuk
İktisat
İlahiyat
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce)
İnşaat Mühendisliği
İşletme
Kimya
Makine Mühendisliği
Maliye
Matematik
Peyzaj Mimarlığı
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Sınıf Öğretmenliği
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sosyal Hizmet(Fakülte)
Su Ürünleri Mühendisliği
Tarih
Tarla Bitkileri
Tıp
Turizm İşletmeciliği(Fakülte)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türkçe Öğretmenliği
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Yüksekokul)
Recep Tayyip Erdoğan üniversitesi taban puanları 2020
Rize’de bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde tıp, tarih, su ürünlüğü mühendisliği gibi pek çok bölüm bulunuyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde okumak isteyenler taban puanlarını ve kontenjanlarını merak ediyor. İşte, puanlar kontenjanlar ve başarı sıralaması
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