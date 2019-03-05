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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi işçi alımı 2019

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi son dakika işçi alım ilanı yayınladı. Türkiye’nin sayılı üniversiteleri arasında yer alan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü KPSS şartı olmadan en az ilkokul mezunu engelli adaylar arasında 3 sürekli işçi alımı yapıyor. İşte Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi işçi alımı başvuru şartları ve diğer detaylar...

05 Mart 2019 Salı 10:03
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi işçi alımı 2019

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi son dakika işçi alım ilanı yayınladı. Türkiye’nin sayılı üniversiteleri arasında yer alan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü KPSS şartı olmadan en az ilkokul mezunu engelli adaylar arasında 3 sürekli işçi alımı yapıyor. İşte Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi işçi alımı başvuru şartları ve diğer detaylar...

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi merkez teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İş–Kur üzerinden “sürekli işçi” alınacaktır.

Bu ilana sadece engelli, eski hükümlü veya terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar başvurabileceklerdir. Başvurular, 04/03/2019-08/03/2019 tarihleri arasında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır. Alıma ilişkin duyurular www.erdogan.edu.tr internet adresinden yapılacaktır.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 10:03
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