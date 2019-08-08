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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi besyo sınav sonuçları sorgula RTEÜ Besyo kayıtları 2019

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2019 Yılı Özel Yetenek Sınavı 06-07 Ağustos 2019 tarihinde yapıldı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi besyo sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı bilgi amaçlı sonuçları açıklandı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 18:09
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi besyo sınav sonuçları sorgula RTEÜ Besyo kayıtları 2019

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2019 Yılı Özel Yetenek Sınavı 06-07 Ağustos 2019 tarihinde yapıldı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi besyo sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı bilgi amaçlı sonuçları açıklandı.

2019 Uluslararası Öğrenci Özel Yetenek Sınavı Bilgi Amaçlı Sonuçlar İçin TIKLAYINIZ

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 18:09
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