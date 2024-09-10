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Gündem Recep Tayyip Erdoğan sayesinde yüzülebilir hale gelen Haliç, Ekrem İmamoğlu sayesinde farelerin yuvası oldu...
Gündem

Recep Tayyip Erdoğan sayesinde yüzülebilir hale gelen Haliç, Ekrem İmamoğlu sayesinde farelerin yuvası oldu...

Yeniakit Publisher
2024-09-10 13:53:00 -

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde Haliç’i adeta küllerinden doğdurdu. Yıllar süren kirlilik ve kötü koku sorunu, Erdoğan’ın yürüttüğü kapsamlı projelerle çözülerek, Haliç yeniden yüzülebilir hale getirildi. Bu dev projeyle Haliç, sadece İstanbul’un değil, Türkiye’nin simgesi haline geldi; şimdi ise CHP’li Ekrem İmamoğlu Başkanlığı’nda kaderine terk edilmiş halde farelerin yuvası olarak bırakıldı.

Ekrem İmamoğlu’nun göreve gelmesiyle birlikte Haliç yeniden eski sorunlarıyla yüzleşmeye başladı. Haliç’in temizliğine yeterince önem verilmediği ve belediyenin çevre yönetimi konusunda ciddi eksiklikler yaşadığı gözlemleniyor. Bugün, Haliç’in tekrar kirliliğe teslim olduğu ve farelerin yuvası haline geldiği, İstanbul halkı tarafından sıkça dile getirilen bir şikayet. CHP’nin bu konudaki ihmalleri, İmamoğlu’nun yetersiz çevre politikalarıyla birleşerek, şehrin en önemli doğal güzelliklerinden birini tehdit eder hale getirdi.

CHP’nin İstanbul’u yönettiği süreçte, çevre yönetimi konusunda vaat ettiği ilerlemelerin çoğunun hayata geçirilmediği ve özellikle Haliç gibi kritik bölgelerin ihmal edildiği net bir şekilde görülüyor. İmamoğlu’nun, seçim öncesi verdiği sözlerin aksine, İstanbul’un sorunlarına etkin çözümler üretememesi, halkın tepkisine neden oldu.

Haliç, Erdoğan dönemindeki güçlü yönetim ve kararlı adımlar sayesinde yeniden bir yaşam alanına dönüşmüşken, İmamoğlu’nun çevreyi ikinci plana atan yaklaşımları, bu büyük kazanımı geri götürüyor.

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