Recep Tayyip Erdoğan kitabı fiyatı ne kadar? Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabı kaç para?
Recep Tayyip Erdoğan’ın Daha adil bir dünya mümkün adlı kitabı raflarda yerini aldı. Recep Tayyip Erdoğan Daha adil bir dünya mümkün kitabı nereden satın alınır? Erdoğan kitabı nereden satılıyor? soruları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kaleme aldığı Daha adil bir dünya mümkün adlı kitabının Türkçe, Arapça ve İngilizce baskılarını tanıtmasıyla birlikte merak edilir oldu. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kitabı fiyatı kaç para? Erdoğan’ın kitabı kaç TL?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabı kaç paraya satlıyor? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan Amerika Birleşik Devletleri'ne hareketi öncesi açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın"Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabı kısa süre önce satışa çıktı. İlk basımı Turkuvaz Kitap tarafından 40 TL'den satışa sunulacak. Kitabı internetten sipariş verenler ise 32 liraya alabilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alınan yazı. Yazı, "Sadece beş ülkenin bütün dünyanın kaderini etkileyecek konularda karar vermesi ne ahlaki ne adildir. Dünya beş ülkeden büyüktür..." diye başlıyor.
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