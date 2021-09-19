  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür - Sanat Recep Tayyip Erdoğan kitabı fiyatı ne kadar? Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabı kaç para?
Kültür - Sanat

Recep Tayyip Erdoğan kitabı fiyatı ne kadar? Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabı kaç para?

Recep Tayyip Erdoğan’ın Daha adil bir dünya mümkün adlı kitabı raflarda yerini aldı. Recep Tayyip Erdoğan Daha adil bir dünya mümkün kitabı nereden satın alınır? Erdoğan kitabı nereden satılıyor? soruları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kaleme aldığı Daha adil bir dünya mümkün adlı kitabının Türkçe, Arapça ve İngilizce baskılarını tanıtmasıyla birlikte merak edilir oldu. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kitabı fiyatı kaç para? Erdoğan’ın kitabı kaç TL?

Yeniakit Publisher
2021-09-19 12:25:00 - 2021-09-19 12:44:50
Recep Tayyip Erdoğan kitabı fiyatı ne kadar? Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabı kaç para?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabı kaç paraya satlıyor? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan Amerika Birleşik Devletleri'ne hareketi öncesi açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın"Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabı kısa süre önce satışa çıktı. İlk basımı Turkuvaz Kitap tarafından 40 TL'den satışa sunulacak. Kitabı internetten sipariş verenler ise 32 liraya alabilecek.

erdoğanın yazdığı daha adil bir dünya mümkün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alınan yazı. Yazı, "Sadece beş ülkenin bütün dünyanın kaderini etkileyecek konularda karar vermesi ne ahlaki ne adildir. Dünya beş ülkeden büyüktür..." diye başlıyor.

Daha Adil Bir Dünya Mümkün internet satış fiyatları

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay