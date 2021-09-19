Recep Tayyip Erdoğan kitabı fiyatı ne kadar? Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabı kaç para?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabı kaç paraya satlıyor? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan Amerika Birleşik Devletleri'ne hareketi öncesi açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın"Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabı kısa süre önce satışa çıktı. İlk basımı Turkuvaz Kitap tarafından 40 TL'den satışa sunulacak. Kitabı internetten sipariş verenler ise 32 liraya alabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alınan yazı. Yazı, "Sadece beş ülkenin bütün dünyanın kaderini etkileyecek konularda karar vermesi ne ahlaki ne adildir. Dünya beş ülkeden büyüktür..." diye başlıyor.

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