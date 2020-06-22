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Biyografi

Recep Korkut kimdir, nerelidir? İBB Fen İşleri Daire Başkanı Recep Korkut

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu Fen İşleri Daire Başkanı Kasım Arısoy'u görevden aldı. Kasım Arısoy'un yerine Recep Korkut getirildi. Peki Recep Korkut kimdir, nerelidir?

Yeniakit Publisher
2020-06-22 13:47:00 - 2020-06-22 13:48:24
Recep Korkut kimdir, nerelidir? İBB Fen İşleri Daire Başkanı Recep Korkut

Recep Korkut kimdir? 1979’da Mardin’de doğan Recep Korkut, 2002 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden şeref derecesi ile mezun oldu. The University of Iowa, IIHR Hydroscience and Engineering Enstitüsü’nde 2002 yılında araştırma görevlisi olarak yüksek lisans çalışmalarına başladı ve 2004 yılında mezun oldu.

Profesyonel iş hayatına 2004 yılında Suudi Arabistan’da baraj projesinde başladı. 2012-2019 yılları arasında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nda (TOKİ) uzman ve müdür olarak ihale ve uygulama dairelerinde görev yaptı.

Görev süresi boyunca TOKİ uhdesinde yapılan birçok hastane, stadyum, altyapı, askeri tesis, kültür merkezi ve önemli kamu binalarının ihale süreçlerini yönetti.

2019 yılında özel sektörde yönetici olarak profesyonel iş hayatına devam eden Korkut, 18 Haziran 2020 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı olarak atandı.

 

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