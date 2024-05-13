  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Doğrudan tutuklama! Yasal düzenleme Meclis’e geliyor! Eğitimde şiddetin cezası artacak!

Mazbatayı aldılar satışa başladılar

Hamas'tan ateşkes açıklaması: Filistin halkı kabul etti

PKK'lı Sedat Aksu öldü! Mit oralardaydı

Cem Küçük 'Tuhaf şeyler oluyor' diyerek 27 Mayıs'ta Çatalca'da yaşanan akılalmaz olayı açıkladı! Kanınız donacak

CHP’li başkan yardımcısı Eşref Çakır için skandal iddia

Koç resmen çıldırdı! Beklenmedik kararı duyurdular bile: Taraftarlar resmen şoktalar…

Emekliye 12 bin TL'lik jest! Başvuran anında alıyor! Şart ve geri ödeme yok!

Ahmet Kaya’nın yıllar önceki konuşması: Biz İsrail’le kardeş değil, Muhammedi Müslümanlarla kardeşiz.

Kamuda yeni dönem! Mehmet Şimşek Türkiye'ye duyurdu: Alımlar durduruldu
Sosyal Medya Recep İvedik'ten de bu beklenirdi! Fenerbahçelileri çıldırtan saygısızlık! Yine ahlak sınırını aştı
Sosyal Medya

Recep İvedik'ten de bu beklenirdi! Fenerbahçelileri çıldırtan saygısızlık! Yine ahlak sınırını aştı

Yeniakit Publisher
2024-05-13 14:42:53 - 2024-05-13 14:42:52
Recep İvedik'ten de bu beklenirdi! Fenerbahçelileri çıldırtan saygısızlık! Yine ahlak sınırını aştı

Küfür edip gaz çıkarmaktan başka komedi malzemesi bulamayan ve sosyal medyadaki futbol kitlesine yaranmak için ergenlere yönelik içerik paylaşmaktan imtina etmeyen “komedyen bozuntusu” Şahan Gökbakar, yaptığı son paylaşımla ahlak sınırlarını iyiden iyiye aştı.

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda geri düştüğü maçta Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti ve şampiyonluk için dev bir adım daha attı.

Sözde oyuncu Şahan Gökbakar'ın Galatasaray maçının bitiş düdüğünün ardından yaptığı paylaşım tepkiyle karşılandı. 43 yaşındaki oyuncu, Recep İvedik 4 sahnesinden el hareketi yaptığı görüntüleri Sarı-kırmızılı kalp emojiyle paylaştı.

Gökbakar'ın bu saygısızca paylaşımı Fenerbahçeli taraftarların yoğun tepkisiyle karşılaştı.

Fenerbahçe yakın takipte! Haftaya gözler derbide: Rahat kazandı!
Fenerbahçe yakın takipte! Haftaya gözler derbide: Rahat kazandı!

Spor

Fenerbahçe yakın takipte! Haftaya gözler derbide: Rahat kazandı!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fenerbahçe, Ali Baba’nın çiftliği mi? Yazıklar olsun sana
Fenerbahçe, Ali Baba’nın çiftliği mi? Yazıklar olsun sana

Medya

Fenerbahçe, Ali Baba’nın çiftliği mi? Yazıklar olsun sana

Mourinho Fenerbahçe'ye geliyor! Dünya yıldızını da beraberinde getiriyor!
Mourinho Fenerbahçe'ye geliyor! Dünya yıldızını da beraberinde getiriyor!

Spor

Mourinho Fenerbahçe'ye geliyor! Dünya yıldızını da beraberinde getiriyor!

Bu iddia çok konuşulur! İşte bu kimse tarafından beklenmiyordu… Fenerbahçeliler fena tutuştu…
Bu iddia çok konuşulur! İşte bu kimse tarafından beklenmiyordu… Fenerbahçeliler fena tutuştu…

Spor

Bu iddia çok konuşulur! İşte bu kimse tarafından beklenmiyordu… Fenerbahçeliler fena tutuştu…

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23