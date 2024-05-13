Recep İvedik'ten de bu beklenirdi! Fenerbahçelileri çıldırtan saygısızlık! Yine ahlak sınırını aştı
Küfür edip gaz çıkarmaktan başka komedi malzemesi bulamayan ve sosyal medyadaki futbol kitlesine yaranmak için ergenlere yönelik içerik paylaşmaktan imtina etmeyen “komedyen bozuntusu” Şahan Gökbakar, yaptığı son paylaşımla ahlak sınırlarını iyiden iyiye aştı.
Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda geri düştüğü maçta Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti ve şampiyonluk için dev bir adım daha attı.
Sözde oyuncu Şahan Gökbakar'ın Galatasaray maçının bitiş düdüğünün ardından yaptığı paylaşım tepkiyle karşılandı. 43 yaşındaki oyuncu, Recep İvedik 4 sahnesinden el hareketi yaptığı görüntüleri Sarı-kırmızılı kalp emojiyle paylaştı.
Gökbakar'ın bu saygısızca paylaşımı Fenerbahçeli taraftarların yoğun tepkisiyle karşılaştı.