Recep İvedik, Şahan'dan Cerrahpaşa paylaşımı!
Recep İvedik tiplemesiyle tanınan oyuncu Şahan Gökbakar, yeni üniversitelerin kurulmasıyla ilgili kamuoyunda süren tartışmaya dahil oldu. Cerrahpaşa Tıp Fakülte'sinin yeni kurulacak İbni Sina Üniversitesi'ne bağlanmasını anlayamayan Gökbakar, İnstagram hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı.02 Mayıs 2018 Çarşamba 20:01
Cerrahpaşa Tıp Fakülte'sinin yeni kurulacak İbn-i Sina Üniversitesi'ne bağlanmasını anlayamayan Şahan Gökbakar, İnstagram hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı. Şahan Gökbakar, eylemcilere kulak verilmesi gerektiğini belirtti.
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