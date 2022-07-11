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Aktüel Recep İvedik bile çileden çıktı!
Aktüel

Recep İvedik bile çileden çıktı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da cumartesi gecesi etkili olan yağışlar sırasında şehir dışında olmasına tepki gösteren Komedyen Şahan Gökbakar, "Komedi filminde olur bu. Sinir bozucu ya... " ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-11 11:35:00 - 2022-07-11 11:37:46
Recep İvedik bile çileden çıktı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da cumartesi gecesi etkili olan yağışlar sırasında şehir dışında olmasına tepki gösteren Komedyen Şahan Gökbakar, "Komedi filminde olur bu. Sinir bozucu ya... " ifadelerini kullandı.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kentte önceki gün etkili olan ve Esenyurt ilçesinde sel ve taşkınlara neden olan sağanak yağış sırasında şehir dışında olmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"KOMEDİ FİLMİNDE OLUR! SİNİR BOZUCU YA..."

Gökbakar yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da yağmur felaketi yaşanırken, arkadaşıma "İmamoğlu yine tatildeymiş meselaa." deyip kahkaha attım. O da "Evet abi, tatilde" dedi. "Yok artık" dedim. "Gerçekten abi" dedi. "Lan saçmalama vallaha mı?" dedim. "Vallaha" dedi. Komedi filminde olur bu... Sinir bozucu yaa!" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun şehir dışında olması sosyal medyada da tartışma konusu olurken İmamoğlu ise yaptığı açıklamada, "Bayram günü ikindi saatlerinde ailemle il dışındaydım. Sabaha karşı 03.30’dan itibaren yağışı takip ettim, ekipleri yönettim. 3 binden fazla emekçi ve yöneticilerimle koordine olduk. İstanbul sıradışı bir yağışı az sorunla atlatmıştır.Tüm hemşehrilerime huzurlu bayramlar dilerim" demişti.

 

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