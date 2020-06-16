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Aktüel

Recep Gündüz’den Vali Arslantaş’a teşekkür plaketi

Erzincan İl Genel Meclisi Meclis Başkan Yardımcısı ve Milli Beka Hareketi Erzincan İl Başkanı Recep Gündüz, valiler kararnamesi ile Burdur’a atanan Erzincan Valisi Ali Arslantaş’ı ziyaret ederek Erzincan için yaptığı hizmetler için teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 00:01:30 -
Recep Gündüz’den Vali Arslantaş’a teşekkür plaketi

Erzincan İl Genel Meclisi Meclis Başkan Yardımcısı ve Milli Beka Hareketi Erzincan İl Başkanı Recep Gündüz, valiler kararnamesi ile Burdur’a atanan Erzincan Valisi Ali Arslantaş’ı ziyaret ederek Erzincan için yaptığı hizmetler için teşekkür etti.


Türkiye genelinde 41 ilin valisinin değiştiğini bildiren valiler kararnamesi Resmi Gazete’de yayınlandı. Kararnameye göre Erzincan Valisi Burdur Valisi oldu. Zeytinburnu Kaymakamı Mehmet Makas ise Erzincan yeni valisi oldu. Erzincan İl Genel Meclisi Meclis Başkan Yardımcısı ve Milli Beka Hareketi Erzincan İl Başkanı Recep Gündüz, valiler kararnamesi ile Burdur’a atanan Erzincan Valisi Ali Arslantaş’ı ziyaret ederek 4 yıl boyunca Erzincan için yaptığı hizmetler için teşekkür etti. Recep Gündüz, Vali Ali Arslantaş’a Erzincan’a özgü el işlemeli bakır tabak hediye ederek, bundan sonraki görevinde kendisine başarı dileklerini iletti.

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