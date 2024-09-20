Recep Canpolat kendini ele verdi! Bir yanda FETÖ’cü ile koyu sohbet bir yanda Türk milliyetçisi!

FETÖ’yü öven paylaşımlarıyla gündeme gelen Veryansın TV’nin müdavimi Recep Canpolat, sosyal medyadan ilginç bir itirafta bulundu. 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren darbeci FETÖ ile iltisaklı olduğu edilen kendini Türk milliyetçisi olarak tanımlayan Canpolat, ABD’de firari FETÖ ile karşılaştıklarını ve kendisi ile sohbet ettiklerini açıkladı.

Aydınlık gazetesi şöyle yazmıştı;

“Canpolat’a “Bank Asya’da hesabınızın olduğu, kızınızın Anafen dershanesine gittiği, Twitter’da bazı FETÖ firarileriyle yazıştığı, Fetullah Gülen’in bir kitabının ismiyle çeşitli paylaşımlar yaptığı” iddialarıyla ilgili bir açıklamasının olup olmayacağını da sorduk. Canpolat sorularımıza ısrarla yanıt vermedi ancak şu yazılı açıklamayı gönderdi: “MHP ve aktroller montaj ile birçok belge yayınladı. Bazıları ise siyasi iktidarın eylemlerini hukuksuzluklarını kaleme almamızdan dolayı, bazı paylaşımları, kendi kafalarına göre yorumlayarak paylaşımlardan oluşuyor. Dava konularının çoğu FETÖ lideri aleyhinde kaleme aldığım yazılar. Bize yamamaya çalışılan yapının lideri ile mahkemelik olmamız ayrı bir konu. Ciddiye aldığım konular değil… Ben bu yapının aleyhinde 2009’dan beri yazı kaleme alıyorum.”

Aydınlık gazetesinde kendisi hakkında yapılan bu habere karşılık bir paylaşım yapan Recep Canpolat bir yandan Türk milliyetçisi olduğunu ifade ederken aynı paylaşımda FETÖ’cülerle sıkı işbirliği içinde olduğunu da itiraf etmiş oldu.

Canpolat, “Ben Türk Milliyetçisiyim. Bugüne kadar hiç bir tarikat, cemaat veya cemiyetlerle bir bağım olmadı, olmayacaktır da…” derken öte yandan FETÖ’cü firari Adem Yavuz Arslan ile ayaküstü karşılaştığında selamlaşıp sohbet ettiğini itiraf etti.