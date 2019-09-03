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Recep bebek yardımlarla hayata tutunacak

Erdem ve Hanife Örs çiftinin 15 yıl aradan sonra dünyaya gelen çocukları Recep Safa Örs, böbrek üstü kanseri hastalığını hayırsever vatandaşlar sayesinde yenecek.

03 Eylül 2019 Salı 16:18
Recep bebek yardımlarla hayata tutunacak

Erdem ve Hanife Örs çiftinin 15 yıl aradan sonra dünyaya gelen çocukları Recep Safa Örs, böbrek üstü kanseri hastalığını hayırsever vatandaşlar sayesinde yenecek. Yapılan yardımlar sayesinde ilaçların büyük bir kısmının karşılandığını söyleyen baba Erdem Örs, “Çocuğumuzun iyileşmesini umut ederek bekliyoruz” dedi.


Evlendikten 15 yıl sonra tüp bebek yöntemi ile dünyaya gelen Recep bebek, 2,5 yaşında böbrek üstü kanseri hastalığına yakalandı. 1,5 yıldır Erciyes Üniversitesinde tedavi gören Recep bebeğin ailesi, ilaçlarının çok pahalı olmasından dolayı 15 gün önce hayırseverlere seslenerek çocuklarının kurtulması için valilik ve Sağlık Bakanlığından gerekli izinleri alarak yardım kampanyası başlattı. Kampanyanın hayırsever vatandaşlar tarafından desteklenmesi ile beraber, Recep bebeğin iyileşmesi için gerekli olan 15 kutu ilacın 10 kutusunun siparişi verildi. Geriye kalan 5 kutunun da karşılanması için hayırsever vatandaşlardan desteklerini beklediklerini söyleyen baba Erdem Örs, kampanyanın devam ettiğini ve çocuklarının iyileşmesini umutla beklediklerini belirtti.


Recep bebeğin ilaçlar geldikten 6 ay sonra toparlanacağını söyleyen Erdem Örs, “Bundan 15 gün önce, Recep Safa için bir yardım kampanyası başlattık. Kampanyamız güzel gidiyor ve ilacın 10 kutusunu alabiliyoruz. 5 kutumuz daha eksik. Doktorumuzla da görüştük ve 10 kutunun siparişini geçecek. İnşallah çocuğumuzun tedavisinde kullanılacak. Kalan 5 kutu için de kampanyamız devam ediyor. Hayırsever vatandaşlardan Allah razı olsun. Hayırseverlerimizin ve yardım etmek isteyenlerin desteklerini yine bekliyoruz. Doktorlar ilaçların çocuğumuzun hastalığında çok faydalı olacağını ve iyileşeceğini söylediler. Biz de iyileşmesini umut ediyor ve bekliyoruz. Doktorumuz çocuğumuzun ilaçları kullandıktan sonra 6 ay içerisinde toparlanacağını söyledi” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 16:18
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