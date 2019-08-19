Recep Baştuğ kimdir Garanti Bankası Genel Müdürü Recep Baştuğ

Garanti Bankası’nda yönetim değişikliği yapıldı. Recep Baştuğ, Garanti BBVA'ya 8 ay sonra Genel Müdür olarak döndü. Baştuğ, 28 Şubat'ta Genel Müdür Yardımcılığı görevinden istifa ederek Ciner Grubu'na geçmişti. Garanti BBVA’ya 1989 yılında katılan ve uzun yıllar çeşitli üst düzey pozisyonlarda görev alan Recep Baştuğ, Bankada 2013-2018 yılları arasında Ticari Bankacılık ve Tüketici Finansmanı alanlarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 28 Şubat tarihinde Garanti Bankası'ndaki görevinden istifa eden Baştuğ, Ciner Grubu’nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak profesyonel yaşamına devam etti. Peki Recep Baştuğ kimdir? Recep Baştuğ nereli ve kaç yaşında? Recep Baştuğ nerelerde çalıştı?

Recep Baştuğ kimdir?

Çukurova Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Recep Baştuğ, 1989 yılında Garanti Bankası Teftiş Kurulu’nda göreve başladı. 1995-1999 Kurumsal Şube Müdürü, 1999-2004 Ticari Bölge Müdürü, 2004 -2012 yılları arasında da Ticari Bankacılık Pazarlama Müdürlüğü Koordinatörü olarak görev yapan Baştuğ, 1 Ocak 2013 itibarıyla bugünkü görevine atandı. Baştuğ aynı zamanda Garanti Finansal Kiralama A.Ş. ve Garanti Faktoring A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Garanti Filo’da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. Bankacılık ve işletmecilik dallarında iş tecrübesi 27 yıl olan Baştuğ, Garanti Bankası'nda Ticari Bankacılık İstanbul ve Ankara Pazarlama, Ticari Bankacılık Anadolu Pazarlama, Tüketici Finansmanı alanlarından sorumluydu.