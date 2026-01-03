  • İSTANBUL
Recep ayının 15'i hangi gün 2026?
İSLAM

Recep ayının 15’i hangi gün 2026?

Aslı Bayram Yılmaz
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi:
Recep ayının 15’i hangi gün 2026?

Üç ayların başlamasıyla birlikte Recep ayının 13, 14 ve 15. günleri araştırılmaya başlandı. Eyyâm-ı biyd orucu tutmak isteyenler, Recep ayının ortasına denk gelen bu günlerin hangi tarihlere rastladığını araştırıyor. Peki 2026 yılında Recep ayının 15. günü hangi güne denk geliyor?

On bir ayın sultanı Ramazan’ın müjdecisi olan üç aylar, Recep ayı ile birlikte 21 Aralık 2025 Pazar günü başladı. Recep ayının ilerlemesiyle birlikte, özellikle ayın ortasında tutulan Eyyâm-ı biyd orucu da merak konusu oldu. Müslümanlar, ibadetlerini planlamak için “Recep ayının 13, 14 ve 15. günü ne zaman?” sorusuna cevap arıyor.

 

Recep ayının 13, 14 ve 15. günü ne zaman?

2026 yılında üç aylar ve Recep ayı 21 Aralık 2025 tarihinde başladı. Buna göre Recep ayının ortasına denk gelen Eyyâm-ı biyd günleri şu tarihlere rastlıyor:

Recep ayının 13. günü 2 Ocak 2025 Cuma,

Recep ayının 14. günü 3 Ocak 2025 Cumartesi,

Recep ayının 15. günü ise 4 Ocak 2025 Pazar gününe denk geliyor.

Bu günler, ayın en parlak olduğu ve “aydınlık günler” olarak adlandırılan özel zaman dilimleri arasında yer alıyor.

 

Eyyâm-ı biyd orucu nedir, ne zaman tutulur?

Eyyâm-ı biyd, hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleri için kullanılan bir ifadedir. Ayın bu günlerde tam olarak görünmesi ve geceleri daha fazla aydınlatması nedeniyle bu isimle anılır. Hadis kaynaklarında, Resûlullah’ın (s.a.s.) her ay bu günlerde oruç tutmayı tavsiye ettiği aktarılmaktadır. Bu günlerde tutulan orucun, senenin tüm günlerinde oruç tutmuş gibi sevap kazandırdığı ifade edilmiştir.

 

Recep ayının ve üç ayların önemi

Halk arasında “üç aylar” olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları, İslam dünyasında mübarek aylar olarak kabul edilir. Hz. Peygamber’in (s.a.s.), Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır” şeklinde dua ettiği rivayet edilmiştir. Ramazan ayında oruç tutmak farz kılınırken, Recep ve Şaban aylarında nafile ibadetlere ağırlık verildiği bilinmektedir.

 

Recep ve Şaban aylarında oruç nasıl tutulmalı?

Hadis kaynaklarında, Hz. Peygamber’in Ramazan dışında hiçbir ayı tamamen oruçlu geçirmediği belirtilmektedir. Bu nedenle Recep ve Şaban aylarının tamamının aralıksız oruçla geçirilmesinin dinî bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Kişi, sağlığı elverdiği ve gücü yettiği ölçüde bu aylarda nafile oruç tutabilir.

