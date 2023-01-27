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İSLAM Recep ayı ilk cuma günü namazı nasıl kılınır?
İSLAM

Recep ayı ilk cuma günü namazı nasıl kılınır?

Mübarek recep ayı 23 Ocak Pazartesi günü başladı. Recep-i Şerif'in ilk cuma günü kılınacak olan namaza nasıl niyet edildiği, nasıl kılınacağı, kaç rekat olduğu merak ediliyor. Peki, recep ayı ilk cuma namazı ne zaman kılınır?

Yeniakit Publisher
2023-01-27 07:47:00 -
Recep ayı ilk cuma günü namazı nasıl kılınır?

Ramazan ayının habercisi üç aylar Recep-i Şerif ile başladı. 23 Ocak'ta recep ayı başlarken 26 Ocak'ta regaip kandili idrak edildi. Recep ayının ilk cuma günü kılınacak namaz ise araştırılmaya başlandı. Peki, recep ayı ilk cuma namazına nasıl niyet edilir?

Recep ayı ilk cuma günü namazı nasıl kılınır?

"Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır." (Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ, 1/423)

Bu sebeple Recep ayını ibadetlerle dolu dolu geçirmek son derece önemlidir. Recep-i Şerif'in ilk cumasında kılınacak olan namaz şöyledir:

Seyyid Muhammed en-Nazilli Rahimehaullahim beyanına göre; Recep ayının ilk cuma günü öğle ile ikindi arası dört rekat namaz kılınır. Her rekatta bir Fatiha, yedi Ayete'l-Kürsî, 5 ihlas, 5 felak, 5 nas sureleri okunur. Namazdan sonra ise 'La havle vela guvvete illa billahil aliyyil azimil kebirli meteali" denir. Zükrün sonunda ise 10 kez "Estağfirullahe ve etübü ileyhi" okunur ve tövbe edilir.

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