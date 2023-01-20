Müslümanlar heyecanla üç ayların başlamasını bekliyor. Üç ayların ilki, haram aylardan olan recep ayında hangi ibadetlerin yerine getirileceği araştırılıyor.

Rasûlüllah (s.a.s) bir hadis-i şerifinde; "Recep Allah`ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır" buyurmuştur. Peki, recep ayının ilk gecesi hangi namaz kılınır, nasıl niyet edilir?

Recep ayı ilk akşamında kılınacak namaza nasıl niyet edilir? Recep ayı namazı kılınışı

Haram aylar; Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep olarak ifade edilir. Haram aylar, barış aylarıdır. Bu dört ayda savaşılmaz ve muhtaç durumda olan kişilere yardım edilir.

Üç aylar recep ayıyla birlikte 23 Ocak Pazartesi günü başlayacak. Recep ayının ilk gecesi edilen duaların kabul olduğu, din büyüklerince ifade edilir. Bu sebeple 22 Ocak ve 23 Ocak gecelerinin özellikle ibadetle geçirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

22 Ocak Pazar, akşam namazının ardından receb ayı namazı kılınır. Bu namaz 20 rekattır ve 2 rekatta bir selam verilir. Namaza ‘Niyet ettim Allah rızası için Recep ayı namazı kılmaya’ şeklinde niyet edilir.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın Receb-i Şerif Risalesi'nde sahih kaynaklara dayanan namazın kılınışı şöyle:

Enes (Radıyallanu Anh)'dan merfû'an rivayet olunan bir hadis-i şerifte Rasûlüllâh (SAV) ashâba hitaben: "Her kim, recebin ilk gecesinde akşamı kıldıktan sonra; bir Fatiha ve bir ihlas ile yirmi rekat kılar ve onlar arasında on selam verirse onun sevabının ne kadar büyük olduğunu biliyor musunuz?Şüphesiz Rûhu'l-Emîn olan Cibrîl onu bana bildirdi" bulurdu.

Biz: "Allah-u Te'âlâ ve Rasûlü bilir" deyince Rasûlüllah (SAV): "Allâh-u Te'âlâonu, canı, malı, âilesi ve çocukları hakkında korur. Bu kişi, kabir azabından korunur, hesapsız ve azapsız bir şekilde sıratı şimşek gibi geçer" buyurdu.

Ayrıca recep ayında oruç tutlak çok önemlidir. Receb ayında oruç tutmanın faziletleri ise şöyle:

Recebin tamamını tutanı Allâh-u Te’âlâ çok kolay bir hesap ile muhasebe eder.”

"Recebin ilk gününün orucu üç senenin (günahlarının) keffaretidir. İkinci günün orucu iki senenin, Üçüncü günün ki ise bir senenin keffaretidir. Sonra her gün bir ay(lık bağışlanma)dır."

"Recebin ilk günü oruç tutan kimseden günahları gökle yer arası kadar uzaklaşır."

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Recebin tamamını tutamayacağını söyleyen bir zâta: "Ondan ilk günü, ortasındaki günü ve son günü tut ki, o zaman muhakkak sana, tamamını tutanın sevâbı verilecektir". Buyurmuştur

Recebin ilk perşembesini oruçla geçireni cennete sokmak, Allah'u Teala üzerine hak olur."

Recebden bir gün oruç tutanın bu orucu, bir senenin orucu gibidir."

Haram aydan bir gün oruç tutana, Allâh-u Teâlâ her gününe karşılık bir ay (oruç tutmuş sevabı) yazar.”