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Recep Akdağ: AB'den göçmenler konusunda hız ve samimiyet bekliyoruz

Başbakan Yardımcısı Akdağ, Avrupa Birliği'nin  (AB) Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara yönelik 3 milyar avroluk yardım  taahhüdüne ilişkin, "Göçmenler hususundaki yükü taşımalarını beklemiyoruz ama en  azından yapabilecekleri desteği kısıtlı da olsa samimi biçimde hızlı olarak  yapmalarını bekliyoruz.” dedi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 15:32
Recep Akdağ: AB'den göçmenler konusunda hız ve samimiyet bekliyoruz

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Brüksel'de düzenlenen "Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin  Desteklenmesi" konulu konferansın ikinci gününde yaptığı konuşmasının ardından,  Türk gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Akdağ, Birleşmiş Milletler (BM) ve AB'nin ortak olarak  düzenlediği Suriyeli mültecilere nasıl daha iyi destek olunur anlamına gelecek  bir konferansa katıldığını ve birinci oturumunda ana konuşmacılardan biri  olduğunu anlattı.

Konuşmasında, Türkiye’nin Suriyeli sığınmacılar bağlamında  çok özel bir rolü olduğuna işaret ettiğini açıklayan Akdağ, Türkiye’nin 3,5  milyon Suriyeliyi misafir ettiğini anımsattı.

Akdağ, “Dünyanın en fazla göçmen misafir eden ülkesi olarak bu işte  çok başarılıyız.” ifadesini kullandı.

"İMKANI OLAN ÜLKELER DAHA FAZLA YÜK OMUZLAMALI"

Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere Suriye’ye uzak ülkelerin  yardım etme konusunda iyi niyete sahip olduklarını belirten Akdağ, “Ama iş  aksiyona gelince, iş gerçekten bu meseleye destek olmaya gelince işte orada biraz  durup düşünmek lazım.” diye konuştu.

Akdağ, doğrudan doğruya insani yardımlar açısından dünyanın ve  Avrupa’nın gerekeni yaptığını söylemenin mümkün olmadığına dikkati çekerek yükün  büyük bir kısmını Türkiye, Ürdün ve Lübnan’ın çektiğini vurguladı.

Konferansın yük paylaşımı açısından faydalı olduğunu ifade eden Akdağ,  “Parası olan, imkanı olan ülkelerin bu meselenin yükünü çok daha ciddi biçimde  omuzlamaları gerekir.” dedi.

Akdağ, Türkiye’nin “kardeşlerine, komşularına” hizmet etmekten  şikayetçi olmadığını kaydetti.

"GÖÇMENLER İÇİN HIZLI VE SAMİMİ DESTEK BEKLİYORUZ"

Akdağ, AB ile Türkiye’deki göçmenlerin ihtiyaçları için 3 milyar  avroluk bir anlaşma olduğunu anımsatarak bu meblağın 3 milyar avrodan daha azının  AB tarafından verilebildiğini ifade etti.

AB’nin 3 milyar avronun iletilmesi için çok ağır bir bürokrasisi  olduğuna dikkati çeken Akdağ, “1 milyar avroya yakın bir meblağ kullanabilmiş  durumdayız. İkinci 3 milyar için de bir anlaşma üzerindeyiz. Mutlaka bürokrasiyi  azaltmak lazım. Göçmenler hususundaki yükü taşımalarını beklemiyoruz ama en  azından yapabilecekleri desteği kısıtlı da olsa samimi biçimde hızlı olarak  yapmalarını bekliyoruz.”  değerlendirmesinde bulundu.

"İNANÇLARIMIZ, SİVİLLERE ASLA ZARAR VERİLMEMESİNİ GEREKTİRİYOR"

Akdağ, konferans esnasında bir konuşmacının “Afrin’de Türk saldırısı"  iddiasından bahsettiğine işaret ederek "Suriye’den Türkiye’ye bir terör ithaline  asla müsaade edemeyiz. Bu hususta kararlıyız. Gerekenleri yapmaya devam  edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı'nın bütün dünyaya tarihi  bir örnek olduğunu söyleyen Akdağ, “Bugün bilhassa Suriye içinde olmak üzere  dünyanın başka yerlerinde de benzer operasyonlar yapan ülkeler hiçbir zaman  sivilleri bu şekilde koruyamadılar. Bizim inançlarımız sivillere asla zarar  verilmemesini gerektiriyor. Bu hususta gerçekten çok başarılı olduk.” diye  konuştu.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 15:32
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