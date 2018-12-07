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Reçel yaparken bunlara dikkat!

Kahvaltıların vazgeçilmez lezzeti reçeli yaparken neler dikkat etmek gerekir? İşte reçel yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar...

07 Aralık 2018 Cuma 00:03
Reçel yaparken bunlara dikkat!

Reçel yaparken seçtiğiniz meyvelerin kalitesi çok önemlidir. Meyvelerin mevsiminde ve taze olması, üzerinde leke, küf, zedelenme olmaması gerekir.

Meyvelerin çok iyi yıkanması üzerinde tarım  ilacı kalıntısı kalmaması iyi olur. Sağlığa zararlarının yanısıra reçelin bozulmasına da neden olabilir.

Reçel yapacağınız meyveleri şekerde bekleterek sulanmasını sağlamak gerekir.  Meyvemiz suluysa su eklemeye hiç gerek yok meyvelerin kendi suyuyla çok daha güzel kıvam alır. Kayısı, elma, ayva gibi suyu az meyvelerle reçel yaparken uygun miktarlarda su kullanılır.

Kaynamaya başladıktan sonra meyveleri süzgeç yardımıyla çıkarmak, şurup kıvama geldikten sonra içine atmak meyvelerin ezilmesini, renk ve koku kaybetmesini önler. Reçel büyük tencerede kaynatılır ve küçük bir parça tereyağı atılırsa taşma riskine karşı önlem alınmış olur.

Reçel miktarının çok fazla olması kıvamını ayarlamayı zorlaştırabilir.

Karıştırırken temiz ve kuru tahta kaşık kullanılmalı sık karıştırılmamalıdır.

Kaynadıkça köpükleşen reçeli ocaktan almadan az önce köpüğünü almak gerekir çünkü siz köpüğü aldıkça reçel tekrar köpürür.

Reçel küçük bir tabağa damlatılarak kıvamı kontrol edilebilir. Damla hemen bozulup akmıyorsa kıvama gelmiş demektir.

Reçel yaparken en önemli noktalardan birisi meyvelerin renk ve koku kaybetmemesidir. Fazla kaynatılan reçelde renk ve kıvam fazla koyulaşır, meyve kokusu kaybolur.

Kıvamı sulu olan reçel ise küflenir, bozulur.

Şeker oranının çok fazla olması, limon suyunun az olması veya kavanoz kapağının hava alması gibi nedenlerden dolayı reçel şekerlenebilir. Şekerlenen reçel az su ve limon suyu ilavesiyle tekrar kaynatılabilir.

Reçel kavanozlara doldurulurken ya ocaktan alınınca hemen doldurulmalı, ya da tam olarak soğuması beklenmelidir. Tam soğumayan reçel buharlaşarak kapağın iç kısmında damlacıklar oluşturur. Bu da reçelin çabuk bozulmasına neden olur.

 

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 00:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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