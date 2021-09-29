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Gündem Recai Kutan'dan Erdoğan-Oğuz Asiltürk görüşmesi yorumu
Gündem

Recai Kutan'dan Erdoğan-Oğuz Asiltürk görüşmesi yorumu

Saadet Partisi eski Genel Başkanı Recai Kutan, Oğuzhan Asiltürk - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesine ilişkin konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 15:14:00 -
Recai Kutan'dan Erdoğan-Oğuz Asiltürk görüşmesi yorumu

Saadet Partisi eski Genel Başkanı Recai Kutan'a Oğuzhan Asiltürk - Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi soruldu.

Saadet Partisi tarafından daha önce yapılan resmi açıklamalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski hukukuna dayalı olarak Asiltürk’ü ziyaret ettiği ifade edilmişti.

TBMM’de bulunan Recai Kutan da aynı mealde cevap vererekRecep Tayyip Erdoğan Bey ile Oğuzhan Asiltürk her zaman yakındılar’ dedi.

Kutan şöyle devam etti:

Biliyorsunuz ben, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Genel Başkanlığını yürütüyorum. Burada Refah Partisi'nden, Saadet Partisi'den, AK Parti'den arkadaşlarımız var. Buraya siyaset sokmuyoruz, bu nedenle de siyasi bir değerlendirmede bulunmuyorum.

Araya giren Recai Kutan'ın oğlu İsmail Kutan, "Babam Recai Kutan, Oğuzhan Asiltürk ve Temel Karamollaoğlu gençliklerinde ortak bir mühendislik şirketi kurmuşlar. Bu nedenle birbirlerine ortak diye hitap ederler. Babam ortaklarının arasına girip siyasi bir değerlendirme yapmak istemiyor." dedi.

İslamianaliz

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