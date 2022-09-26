Rebiülevvel ayın ne zaman başlar ne zaman biter? Rebiülevvel ayında hangi ibadetler yapılır namazlar kılınır?

Rebiülevvel ayı 26 Eylül Pazartesi günü akşam namazıyla birlikte başladı. Bu mübarek ayın önemi, bu kıymetli günlerde hangi ibadetlerin yerine getirilmesi gerektiği araştırılıyor. Peki, mevlid kandili ne zaman?

Rebiülevvel ayın ne zaman başlar ne zaman biter?

Rebiülevvel ayı 27 Eylül Salı günü başlayacak. hicri rebiülevvel ayının on ikinci gecesi ise Mevlid kandili olarak idrak edilecek. Bu mübarek ay 26 Ekim'de sona erecek ve 27 Ekim'de Rebiul Ahir ayı başlayacak.

Rebiülevvel ayının önemi nedir?

Kamerî ayların üçüncüsü; Ay'ın hareketleri esas alınarak oluşturulan İslamî takvimin aylarından biridir. Rebiülevvel ayı Müslümanlar için önemli bir gelişmenin yaşadığı aydır. Efendimiz Hz.Muhammed (s.a.v) doğumu bu ayda gerçekleşmiştir ve bu tarih Mevlid Kandili olarak kutlanmaktadır. Mevlid kavramı sözlükte "doğmak, doğum yeri ve doğum zamanı" anlamlarına gelmektedir. Mevlid Arapça'da "ve-le-de" kökünden türetilmiş bir kavramdır.

Rebiülevvel ayında hangi ibadetler yapılır namazlar kılınır?

Rebiülevvel ayı boyunca hangi ibadetlerin yapılacağı merak ediliyor. Bu mübarek ayın ilk gününden itibaren 12. gün de dahil olarak Kur-an okumak son derece önemlidir. Bu mübarek ay boyunca akşam ile yatsı arasında En'am suresi okunmalı.

Rebiülevvel ayında bolca salat ü selam okunmalıdır.

Rebiülevvel ayıayının 12. gecesinde tesbih namazı kılınmalı ve Hatm-i Enbiyâ yapılmalı.

12. gece iki rekat sünneti selat-ı vudu namazı kılmak gerekir. İlk rekâtında Fatiha’dan sonra ” Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun” ikinci rekatında da “Vağbud Rabbeke hatta ye’tiyekel yakin” ayeti kerimeleri okunur.

Namaz tamamlandıktan sonra iki defa daha tekrar secde edilir. Ve her secde de yedişer defa (Subhane Rabbilyel alâ) denilir.

Secde bittikten sonra, seccadede oturulurken 7 kez “Subbuhun Kuddusun Rabbüna Ve rabbül Melâiketü Verruh” okunur.

Rebiülevvel ayı çekilecek tesbihler

Rebiülevvel ayı boyunca 1000 salavat, 700 estağfirullah, 1000 kelime-i tevhid çekilmeli,

En az 100 salavat

100 defa Estağfirullah El Azim

100 kez Lâ ilâhe illâllah

40 kez Ya Ya munkizel halka

100 defa La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin

100 kez Ya Latif

10 defa İhlas suresi

40 kez Salaten Tüncina

100 defa Ya hannân

100 kez Ya mennân

100 defa Ya Vedud 100