Rebiül Ahir hangi ibadetler yapılır? Rebiül Ahir namazı duası teşbihleri

Rebiül Ahir ayıyla birlikte bu mübarek günlerde hangi ibadetlerin yerine getirilmesi gerektiği araştırılıyor. Peki, Rebiül Ahir ayında hangi namaz kılınır?

Rebiül Ahir ayı nezaman başlayıp ne zaman bitecek?

Rebiül Ahir ayı 27 Ekim Perşembe günü başlayacak. Bu mübarek ay 25 Kasım'da yerini Cemaziyelevvel ayına bırakacak.

Rebiül Ahir ayı faziletleri nelerdir?

Ay'ın hareketleri esas alınarak oluşturulmuş olan hicrî takvimin dördüncü ay'ı. Rebiu's-Sânî olarak da adlandırılmaktadır. Rebî Arapça (bahar) demektir. Ağaçlar çiçek açtığı zamana rebiul-evvel, meyvaların olgunlaştığı zamana da rebiul-ahir denilmekte idi. Ancak, kamerî aylar yılda on küsur gün fark yaptığı ve Nesi' (takvim düzeltilmesi) ayetle yasaklandığı için bu ay, her sene aynı mevsime denk gelmez.

Recep, Şaban veya Muharrem gibi içerisinde dini günler barındırmasa da bu ay bir insanın hasat toplama döneminin sonu veya dinlenme sezonu gibi görülür. Rebiülahir ayının önemi bu ay adeta bir Müslüman’ın seneyi gözden geçirme ya da yılı kontrol etme anlamında değerlendirilebilir.

Rebiül Ahir hangi ibadetler yapılır? Rebiül Ahir namazı duası tesbihleri

Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Rebiülevvel Ayı'nın 12. gecesi ise İki rekat namaz kılınır. İlk rekâtında Fatiha'dan sonra " Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun" ikinci rekatında da "Vağbud Rabbeke hatta ye'tiyekel yakin." ayeti kerimeleri okunmalıdır. 100 Elhamdülillah (Rebiülevvelin 1-12. günleri arası her gün)

Mümkün olduğu kadar Resûlüllah için çokça salât ü selâm (salât-ı nâriye, salât-ı münciye ve salât-ı fethiye gibi salavâtlar) okumak faydalıdır.

Bu gecenin mânevî zenginliğinden bolca istifade edebilmek için bir Tesbih namazı kılmalı ve mümkünse bir de Hatm-i Enbiyâ yapmalıdır.

Bu gece kılınacak tesbih namazına şu şekilde niyet edinilebilir;

"Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerifin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili Habîbin, başımızın tâcı Resûl-i zîşân Efendimiz'in hürmetine ve bu gecedeki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhine, feyz-i ilâhine mazhar eyle, Allâhü Ekber."

100 Elhamdülillah (Rebiülevvelin 1-12. günleri arası her gün)

500 Salavat-ı Şerif getirmek. Hz. Muhammed S.A.V.'i anmak.

Kur'an okumak (Kur'an-ı Azimüşşanın beşinci suresi olan En'am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur. Rebiülevvel ayının 18. Tesmiye gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.)

İki rekat sünneti selat-ı vudu namazı kılmak. Fatihadan sonra Kul ya Eyyyühel Kafirun ikinci rekatta ise ihlas surelerini okumak kaydı ile namazımızı eda etmek.

Kelime-i Şahadet getirmek

Estağfurullah çekmek.

Fatiha suresini okumak.

Amenerrasulü'nü okumak

Bol bol ihlas suresini okumak yapılabilecek ibadetler arasında gösterilmektedir.