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Teknoloji Realme kendi işletim sistemini geliştiriyor
Teknoloji

Realme kendi işletim sistemini geliştiriyor

Akıllı telefon üreticisi Realme, kendi arayüzü için kolları sıvadı. İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 02:58:00 -
Realme kendi işletim sistemini geliştiriyor

Uzun bir süredir Oppo'nun arayüzü ColorOS'i kullanan Realme, şimdi de kendi arayüzü için kolları sıvadı. Son zamanlarda kablosuz kulaklık ve akıllı saat üretimine de girişen şirket, şimdilerde model yelpazesini genişletmek için çalışmalar yürütüyor.

Bilindiği üzere Realme'nin ilk akıllı saati Realme Watch ülkemizde de 400 TL'lik fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu. Şirket ilerleyen günlerde, son ürünü olan Watch S Pro'yu kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

Yeni nesil akıllı saat Watch S Pro'nun Realme'nin kendi arayüzüyle ve AMOLED ekranla geleceği söyleniyor. Ancak cihazın ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz belli değil.

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