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Spor Real Madrid'in yıldızı futbola veda kararı aldı
Spor

Real Madrid'in yıldızı futbola veda kararı aldı

Yeniakit Publisher
2023-06-17 20:37:00 -
Real Madrid'in yıldızı futbola veda kararı aldı

İspanyol devi Real Madrid'den ayrılan Eden Hazard'ın futbola veda edeceği iddia edildi.

İspanyol devi Real Madrid'de sakatlıklardan kurtulamayan ve eski formundan uzak kalan Eden Hazard için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Futbola veda edebilir

L'Equipe'te yer alan habere göre, Belçikalı futbolcunun bu yaz futbolu bırakabileceği öne sürüldü. 32 yaşındaki futbolcuya MLS'ten ve Belçika'da 1. Lig'e yeni yükselen RWD Molenbeek'ten ilgi olduğu kaydedildi. Ancak deneyimli futbolcunun ailesiyle birlikte Madrid'de kalmak istediği futbolu bırakma düşüncesine oldukça sıcak baktığı belirtildi.

Dev kulüplerin formasını giydi

Lille'de gösterdiği performansla Avrupa sahnesine çıkan Eden Hazard, daha sonra ise Chelsea ve Real Madrid formaları giymişti.

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