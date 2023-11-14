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Spor Real Madrid'in gündemi Arda Güler!
Spor

Real Madrid'in gündemi Arda Güler!

Yeniakit Publisher
2023-11-14 22:09:00 -
Real Madrid'in gündemi Arda Güler!

Real Madrid, Arda Güler için harekete geçti. İspanyol basınında yer alan haberde, kulübün, genç oyuncunun motivasyonunu yüksek tutmak istediği belirtildi.

Marca'da yer alan habere göre, Arda'nın üst üste yaşadığı 3. sakatlık sonrası kulüpteki birçok kişinin genç oyuncu için endişe duyduğu aktarıldı.

Ne zaman döneceği bilinmiyor
Arda Güler için şu anda bir sahalara geri dönüş tarihi belirlenmediği ve önceliğin genç oyuncunun sakatlığı konusunda neyin yanlış gittiğini bulmak olduğu ifade edildi.
Real Madrid'in ayrıca, üst üste sakatlıklar sonrası genç oyuncunun mental sağlık durumunu korumak ve Arda'nın motivasyonunu yüksek tutmak istediği kaydedildi.

Tüm takım destek verdi!
Arda Güler'in Braga maçı sırasında da tekrar sakatlandığının bilindiği ve soyunma odasında herkesin genç futbolcuya destek verdiği ifade edildi. Ancelotti'nin ayrıca, Braga maçının sonunda da Arda Güler'e acele etmemesi gerektiği konusunda tavsiyeler verdiği kaydedildi.
Real Madrid'e transferi sonrası üst üste 3. kez sakatlanan Arda Güler, henüz sahaya çıkma şansı bulamadı.

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