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Spor Real Madrid'i yarı finale taşıyan yıldız isim tekbirlerle sevindi
Spor

Real Madrid'i yarı finale taşıyan yıldız isim tekbirlerle sevindi

Yeniakit Publisher
2024-04-18 12:19:00 -

Manchester City ile Real Madrid arasındaki müsabakada sevinen penaltılar sonucunda İspanyol ekip olurken, gecenin kahramanı Antonio Rüdiger tekbir getirerek sevincini yaşadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid, Manchester City deplasmanına çıktı. İlk maç 3-3 berabere bitmiş ve iki takım da bir avantaj elde edemememişti. Önce 90 dakikası, ardından 120 dakikası beraberlikle tamamlanınca son söz penaltılara kaldı.

Seri penaltı atışlarında Real adına ilk penaltıyı kullanan ve kaçıran Modric'e karşılık, City'de de Bernardo Silva ve Kovacic penaltı atışından faydalanamadı. Son penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Real Madrid'in başarılı savunmacısı Antonio Rüdiger, topu ağlara göndererek takımını Devler Ligi'nde yarı finale çıkarmayı başardı.

Rüdiger golüyle yarı finale çıkan Arda Güler'li Real Madrid'de tüm oyuncular ve teknik ekip sahaya girerek az sayıdaki taraftarlarına koştular ve sevinçlerini birlikte yaşadılar. Tam da kameralar bu görüntüleri çekerken, gecenin kahramanı Antonio Rüdiger'e yapılan yakın çekimde Alman futbolcu tekbir getirerek sevincini yaşadı. Kameralara "Allahu ekber, yes!" diye bağıran ve işaret parmağıyla gökyüzünü gösteren Rüdiger'in bu hareketi sosyal medyada kısa sürede milyonlara ulaştı.

Geçtiğimiz yıllarda Müslüman olduğunu açıklayarak dikkatleri üzerine çeken Alman futbolcu, "Müslüman'ım, Allah'a inanıyorum ve bu yüzden maçlardan önce dua etmeyi seviyorum. Takım arkadaşlarımın, rakiplerimin sakatlanmaması için ve bunun yanında stadyumdaki tüm insanlar için dua ediyorum. Dua etmek için fazla bir şeye ihtiyacım yok" ifadelerini kullanmıştı.

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