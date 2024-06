Real Madrid’e iyi bakın laikçiler

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Alman ekibi Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup ederek, kupayı müzesine götürdü. Eflatun beyazlılar, İspanya'da şampiyonluğunu taraftarıyla birlikte kutladı.

Madrid ekibi, takım ve teknik heyet ile birlikte İspanya'da bulunan Almudena Katedrali'ni ziyaret etti. Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Madrid başpiskoposuna kupanın bir kopyasını ve tüm takım tarafından imzalanmış bir forma hediye etti.

Şehrin başpiskoposu Jose Cobo, takımı tebrik ederek, "Kilise olarak bu kupa ve sizin için ne anlama geldiği için içtenlikle sizi tebrik etmek istiyoruz. Şampiyonsunuz ve bu çaba ve kişisel ve toplumsal bir sorumlulukla kazanılmış bir ayrıcalıktır. Herkesin çabası ve çalışması için tebrikler. Tanrı'ya şükürler olsun ki, sporun değeri ortaya çıkar, yetenekleri ifade eder ve daha iyi bir toplum inşa etmek için bir araçtır. Spor bize kardeşlik değerini öğretir. Sahada köken veya dil önemli değil, önemli olan bağlılık ve ortak amaçtır. Hepimizin aynı ailenin üyeleri olduğunu gösteriyorsunuz." ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Real Madrid Başkanı Florentino Perez ise, "Bu etkileyici bir sezon oldu: on beşinci Avrupa Kupası, La Liga ve İspanya Süper Kupası. Bu ekip her şeyini verdi ve hala zaferlere ve unvanlara olan açlığını gösteriyor. Bu yüzden size şimdiden söylüyorum ki bu kulüp, yeni bir hayal olan on altıncı Avrupa Kupası'nı elde etmek için şimdiden çalışıyor." sözlerini sarf etti.

Milli futbolcumuz Arda Güler'in de dahil olduğu tüm takım, Almudena Katedrali'nde taraftarla kupa sevincini yaşadı ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

Real Madrid’in Pazar ayinine katılması, akıllara Türkiye’deki laikçileri getirdi. İslam ile ilgili duydukları en ufak ifadede ortalığı ayağa kaldıran Türk sekülerlerinin, Türkiye’de şampiyon olan takımın camiye gitmesi durumunda neler yapabileceği merak konusu oldu!..