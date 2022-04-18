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Spor Real Madrid'den muhteşem geri dönüş
Spor

Real Madrid'den muhteşem geri dönüş

İspanya Ligi La Liga'nın 32. haftasında Real Madrid, 2-0 geriye düştüğü Sevilla maçını 3-2'ye çevirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 01:36:00 -
Real Madrid'den muhteşem geri dönüş

Şampiyonluk yarışı açısından önem taşıyan mücadelede, 3. sıradaki Sevilla, lider Real Madrid'i ağırladı.

Sevilla, Rakitic'in 21 ve Lamela'nın 25. dakikadaki golleriyle soyunma odasına 2-0 üstünlükle gitti.

Rodrygo ile 50. dakikada farkı bire indiren Real Madrid, 74. dakikada bir kez daha gol sevinci yaşadı. Fakat Vinicius'un vuruşu, elle oynama gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

Baskısını sürdüren Madrid ekibi, Nacho'nun 82 ve Benzema'nın 90+2'nci dakikada kaydettiği gollerle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sezon ligdeki 25. golünü atan Benzama, Real Madrid'de La Liga'daki en golcü sezonunu yaşıyor.

Real Madrid puanını 75'e çıkardı, Sevilla ise 60 puanda kaldı.

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