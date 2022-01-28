Real Madrid'den 400 milyon Euro'luk anlaşma

Real Madrid, yeni Santiago Bernabeu'nun işletmesi için etkinlik şirketi Legends ile yıllık 400 milyon Euro’dan 25 senelik bir anlaşma imzaladı.

ABD'li şirket, yeni Santiago Bernabeu'da etkinlik düzenleyebilmek için toplamda 10 milyar Euro ödeme yapacak.

Bir stadyumdan fazlası

2023'ün başlarında tamamlanması beklenen stadyumdaki tek aktivite spor olmayacak.

Stadyum yapım maliyetinin toplam 800-900 milyon Euro'ya mal olması bekleniyor. İspanyol devi maliyetleri karşılamak için daha fazla gelir elde etmeyi planlıyor.

Stadyum halihazırda futbolun yanı sıra kadın takımı ve basketbol için de kullanılmak üzere tasarlandı. Konserler ve çeşitli organizasyonlar için tasarlanan yapı yılda 300 gün etkinliklere açık olacak.

Ayrıca stadyumun yeni nesil teknolojisiyle kapasitesi farklı etkinliklere göre 100 bin seyirciye kadar çıkarılabiliyor.