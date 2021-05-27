Real Madrid'de Zidane istifa ediyor
İspanyol devi Real Madrid'de Zinedine Zidane dönemi sona erdi.
Real Madrid'in bu karara saygı ve bugüne kadarki yaptıklarına minnet duyma gerekliliği ile istifayı kabul ettiği belirtildi.
Futbolculuk döneminde 2001-2006 yılları arasında Real Madrid forması giyen Zinedine Zidane, teknik direktörlük kariyerine 2014'te Real Madrid Castilla ile başlarken 2016'da a takımın başına geçmişti.
2018'de görevinden ayrılan Zidane, 2019'da tekrar İspanyol devinin teknik direktörlüğüne getirilmişti.
Zinedine Zidane, iki dönem teknik direktörlük yaptığı Real Madrid'de 2016-17 ve 2019-20 sezonlarında İspanya LaLiga şampiyonluklarına ulaşırken 2015-16, 2016-17 ve 2017-18'de Şampiyonlar Ligi'nde zafer yaşamıştı.