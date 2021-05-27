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Spor Real Madrid'de Zidane istifa ediyor
Spor

Real Madrid'de Zidane istifa ediyor

İspanyol devi Real Madrid'de Zinedine Zidane dönemi sona erdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 14:55:00 - 2021-05-27 14:58:07
Real Madrid'de Zidane istifa ediyor

Real Madrid'in bu karara saygı ve bugüne kadarki yaptıklarına minnet duyma gerekliliği ile istifayı kabul ettiği belirtildi.

Futbolculuk döneminde 2001-2006 yılları arasında Real Madrid forması giyen Zinedine Zidane, teknik direktörlük kariyerine 2014'te Real Madrid Castilla ile başlarken 2016'da a takımın başına geçmişti.

2018'de görevinden ayrılan Zidane, 2019'da tekrar İspanyol devinin teknik direktörlüğüne getirilmişti.

Zinedine Zidane, iki dönem teknik direktörlük yaptığı Real Madrid'de 2016-17 ve 2019-20 sezonlarında İspanya LaLiga şampiyonluklarına ulaşırken 2015-16, 2016-17 ve 2017-18'de Şampiyonlar Ligi'nde zafer yaşamıştı.

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