Real Madrid'de Asensio depremi! 8-9 ay yok İspanyol devi Real Madrid'de, Arsenal maçında gol attıktan şanssız bir sakatlık geçiren Asensio'nin çapraz bağları koptu. İspanyol yıldızın 8-9 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Real Madrid'in yıldızı Asensio, Arsenal ile oynanan maçta gol attıktan 3 dakika sonra talihsiz bir sakatlık geçirdi. İspanyol basınında yer alan habere göre; 23 yaşındaki oyuncunun sakatlığının ardından sedyeyle oyun alanının dışına taşındı.Hastaneye kaldırılan ve çapraz bağları koptuğu belirtilen Asensio'nun 8-9 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Ceballos takımda kalıyor Bu gelişmenin ardından İspanyol devi gönderilmesi düşünülen Ceballos'u takımda tutma kararı aldı.

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