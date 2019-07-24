Real Madrid'de Asensio depremi! 8-9 ay yok
İspanyol devi Real Madrid'de, Arsenal maçında gol attıktan şanssız bir sakatlık geçiren Asensio'nin çapraz bağları koptu. İspanyol yıldızın 8-9 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:59
Real Madrid'in yıldızı Asensio, Arsenal ile oynanan maçta gol attıktan 3 dakika sonra talihsiz bir sakatlık geçirdi.
İspanyol basınında yer alan habere göre; 23 yaşındaki oyuncunun sakatlığının ardından sedyeyle oyun alanının dışına taşındı.Hastaneye kaldırılan ve çapraz bağları koptuğu belirtilen Asensio'nun 8-9 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Ceballos takımda kalıyor
Bu gelişmenin ardından İspanyol devi gönderilmesi düşünülen Ceballos'u takımda tutma kararı aldı.
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