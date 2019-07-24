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Real Madrid'de Asensio depremi! 8-9 ay yok

İspanyol devi Real Madrid'de, Arsenal maçında gol attıktan şanssız bir sakatlık geçiren Asensio'nin çapraz bağları koptu. İspanyol yıldızın 8-9 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:59
Real Madrid'de Asensio depremi! 8-9 ay yok

Real Madrid'in yıldızı Asensio, Arsenal ile oynanan maçta gol attıktan 3 dakika sonra talihsiz bir sakatlık geçirdi.

İspanyol basınında yer alan habere göre; 23 yaşındaki oyuncunun sakatlığının ardından sedyeyle oyun alanının dışına taşındı.Hastaneye kaldırılan ve çapraz bağları koptuğu belirtilen Asensio'nun 8-9 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Ceballos takımda kalıyor

Bu gelişmenin ardından İspanyol devi gönderilmesi düşünülen Ceballos'u takımda tutma kararı aldı.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:59
  1. La Liga
  2. Real Madrid
  3. Asensio
  4. şok sakatlık

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