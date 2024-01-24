Real Madrid yönetimi Arda Güler için toplandı! İşte son karar...
Dün İspanyol basınında yer alan "Arda Güler kiralanacak" iddialarının ardından Real Madrid yönetimi acil olarak toplandı ve haberleri yalanladı.
Real Madrid forması giyen Arda Güler'in kiralık olarak gönderileceği haberlerinin ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. Kulübe yakınlığı ile bilinen Realmadridexclusivo'da yer alan habere göre Arda Güler, Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile bir görüşme gerçekleştirdi. Söz konusu haberi, Arda'yı çok yakından takip eden Defensacentral de sosyal medya hesabından paylaştı.
BAŞKAN KALMASINI İSTEDİ
Genç yıldızın başkan Perez ile yaptığı görüşmenin ardından Arda Güler'in Real Madrid'de kalmasına karar verildiği bildirildi. Öte yandan bu toplantının, dün ortaya atılan 'Arda kiralanacak' haberlerini durdurmak için yapıldığı kaydedildi.
ANCELOTTİ ŞANS VERECEK
Haberin devamında ise Real Madrid'in, Arda'ya güvendiği bildirildi. Carlo Ancelotti'nin de yıldız oyuncuya sezonun geri kalan bölümünde şanslar vereceği gelen bilgiler arasında.
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