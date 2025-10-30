Real Madrid UEFA’dan tazminat talep etti! Projedeki diğer kulüpler ne yapacak?

Dünya futbolun en önemli kulüplerinden biri olarak kabul edilen Real Madrid’den, UEFA ile ilgili flaş bir hamle geldi.

İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, "Madrid İl Mahkemesinin UEFA ve LaLiga tarafından yapılan itirazları reddetmesini memnuniyetle karşıladık. Bu karar, UEFA'nın Avrupa Süper Lig konusunda, AB Adalet Divanı kararı doğrultusunda, hakim durumunu kötüye kullanarak Avrupa Birliği'nin serbest rekabet kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiğini doğruluyor." değerlendirmesi yapıldı.

Kararın, Real Madrid'in uğradığı yüklü zararların tazmin edilmesinin yolunu açtı da vurgulanan açıklamada, "Kulüp, küresel futbolun ve taraftarlarının iyiliği için çalışmaya devam edeceğini duyururken UEFA'dan uğradığı büyük zararın tazminini talep ediyor." ifadesi kullanıldı.

Real Madrid’in bu açıklaması sonrası Avrupa futbolunun patronu olan UEFA’nın nasıl bir yanıt vereceği ise merak ediliyor.

Öte yandan Avrupa Süper Lig projesinde yer alan diğer kulüplerden henüz bir açıklama gelmedi.

NE OLMUŞTU?

Her şey 4 yıl önce başladı. İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri 19 Nisan 2021'de Avrupa Süper Ligi girişimini başlattıklarını açıklamıştı. İlk formata göre, 20 takımın yer alacağı ligin kurucusu 15 kulüp, organizasyonda kalıcı olarak yer alacak, diğerleri ise liglerindeki başarı kriterlerine göre belirlenecekti.

FIFA, UEFA ve spor kamuoyundan gelen sert tepkilerin ardından Real Madrid, Barcelona ve Juventus haricindeki 9 kulüp, bu organizasyondan çekildiklerini duyurmuştu. UEFA ve FIFA, oluşumdan çıkmayan 3 takımın, kendilerine bağlı organizasyonlardan ve ulusal liglerden çıkarılması, uluslararası maçlara oyuncu göndermesinin yasaklanması gibi yaptırımlarla karşılaşabileceği konusunda uyarmıştı.

Yaşananların ardından konu Avrupa Birliği Adalet Divanı'na kadar taşınmıştı. Avrupa Birliği Adalet Divanı ise UEFA ve FIFA'nın Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına karşı çıkmasının, rekabet yasasına ve hizmet sunma özgürlüğüne aykırı hareket olduğuna hükmetmişti.