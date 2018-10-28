Real Madrid Sadio Mane için rekor teklife hazırlanıyor!
Real Madrid başkanı Perez avrupa basınında yapılan haberlere göre Liverpool'un 26 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusu için 115 milyon euroyu gözden çıkardı.28 Ekim 2018 Pazar 16:32
Senegalli oyuncuya hayran olduğu söylenen Real Madrid başkanı Florentino Perez kesenin ağzını açtı. Don Balon'un haberine göre ligde 7.sırada bulunan ve bu sezon 4 maç üstüste gol bulamayan Real Madrid, üretkenlik sorununu çözmek için Liverpool'un kanat oyuncusu Sadio Mane için 115 milyon euroyu gözden çıkardı.
Hayranlık duyuyor...
Mane'ye hayranlık duyduğu söylenen Perez'in geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Senegalliyi kadrosuna katmaya çalıştığı söyleniyor.Sadio Mane bu sezon ligde çıktığı dokuz maçta toplam 792 dakika sahada kaldı. 6 gollük katkı verdi.
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