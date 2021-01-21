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Spor Real Madrid rezil oldu
Spor

Real Madrid rezil oldu

Real Madrid, İspanya Kral Kupası 4. turunda 2. lig takımlarından Deportivo Alcoyano'ya deplasmanda 2-1 yenilerek elendi.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 02:41:00 -
Real Madrid rezil oldu

Tek maçlı eleme usulüyle oynanan 4. turda Real Madrid, 45. dakikada Eder Militao'nun golüyle 1-0 öne geçerken, ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarının 81. dakikasında Jose Solbes ile ev sahibi takım skora eşitliği getirdi.

Maçın normal süresi 1-1 sona erince uzatma dakikalarına geçildi.

Alcoyanolu futbolcu Ramon Lopez, karşılaşmanın 110. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Eksik olmasına rağmen ataklarını sürdüren ev sahibi takım 115. dakikada Juan Antonio Casanova Vidal'ın golüyle 2-1 öne geçti.

Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında skor değişmeyince Real Madrid'i eleyen Alcoyano, kupada ilk 16'ya kaldı.

17 Ocak'taki final maçında Barcelona'yı mağlup eden Athletic Bilbao'nun kazandığı sezonun ilk kupası Süper Kupa'dan eli boş dönen Real Madrid, Kral Kupası'na da erken veda etti.

Kral Kupası'nın diğer maçında Barcelona, 21 Ocak perşembe akşamı 3. lig takımlarından Unio Esportiva Cornella ile deplasmanda karşılaşacak.

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