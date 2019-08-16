Real Madrid, Neymar transferini bitiriyor!

2017 yılında rekor bir transfer bedeliyle Fransız takımı PSG'ye transfer olan Neymar takımda mutsuz durumda.. Messi'nin gölgesinde kaldığı gerekcesiyle Barcelona'dan ayrılan Brezilyalı oyuncu aradığını PSG'de de bulamadı.. PSG'de de genç yıldız Mbappe'nin gölgesinde kalan Neymar tekrar Barcelona'ya dönmek istiyor. Real Madrid'in de iddialı olduğu bu transferin önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor.



Real Madrid'ten Neymar çıkartması



Real Madrid, Neymar için 120 milyon euro'luk teklif hazırlıyor. Coutinho'nun Tottenham'a gitmeyi reddetmesi nedeniyle Neymar'ın Barcelona'ya olası transferi suya düşmüştü. İddiaya göre Real Madrid, Neymar'a yıllık 40 milyon Euro'dan 5 yıllık sözleşme önermeye hazır.