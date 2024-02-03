Real Madrid kadrosunda milyonlarca lira olan Arda Güler oynayacak mı, ünlü oyuncu kadroda var mı yok mu?

Geçtiğimiz transfer sezonunda Fenerbahçe'den Real Madrid takımına transfer olan genç ve başarılı futbolcu Arda Güler, ilk maçına çıkmıştı. Şimdi ise gözler La Liga'da karşılaşacak olan Real Madrid Atletico Madrid mücadelesine çevrildi. Gerçekleşecek olan mücadelede Güler'in forma şansı bulup bulmayacağı merak ediliyor. Peki, Real Madrid Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, Arda Güler oynayacak mı?

İspanya Lig'inde Real Madrid başarılı mücadelelisine devam ediyor. Üst üste aldığı galibiyetlerle, başarısına başarı katan eflatun beyazlı ekip La Liga'da 22 karşılaşmada 47 puan topladı. Kıran kırana geçmesi beklenen karşılaşma için geri sayım başladı. Heyecanla maçı bekleyen futbolseverler, Arda Güler'e Atletico Madrid karşısında şans verip verilmeyeceğini merak ediyor. Peki, Real Madrid Atletico Madrid maçı ne zaman, Arda Güler oynayacak mı?

REAL MADRİD ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'da 23. hafta karşılaşmasında Real Madrid Atletico Madrid'i ağırlayacak. Real Madrid Atletico Madrid karşılaşması 4 Şubat Pazar günü saat 23:00'de başlayacak.

Madrid derbisi, S Sports ekranlarından canlı olarak ekranlara gelecek.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

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Arda Güler'in 21 kişilik maç kadrosunda yer alması beklenirken İtalyan çalıştırıcı Ancelotti'nin Arda Güler'e ikinci yarı şans vermesi bekleniyor.