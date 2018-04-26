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Real Madrid fırtınası Münih'te etkili oldu: 2-1

Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçında Real Madrid, konuk olduğu Bayern Münih'i 2-1 mağlup ederek final yolunda büyük avantaj sağladı.

26 Nisan 2018 Perşembe 06:51
Real Madrid fırtınası Münih'te etkili oldu: 2-1

Allianz Arena'da oynanan maçta Bayern Münih 28. dakikada Joshua Kimmich'in golüyle öne geçti. 44. dakikada sahneye çıkan Marcelo skoru eşitledi. 57. dakikada Marco Asensio, Real Madrid'e galibiyeti getiren golü attı.

Alman temsilcisi, sakatlıklar nedeniyle ilk yarıda iki zorunlu değişikliğe gitti. Arjen Robben'in yerine 8. dakikada Thiago Alcantara, Jerome Boateng'in yerine de 34. dakikada Niklas Süle oyuna dahil oldu. 

Bu maçın rövanşı 1 Mayıs'ta Madrid'de oynanacak.

REAL MADRİD VE RONALDO TARİHE GEÇTİ

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde 150 galibiyet alan ilk takım oldu. Cristiano Ronaldo, 96 galibiyetle Iker Casillas'ı geçerek Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok maç kazanan futbolcu oldu. Öte yandan Cristiano Ronaldo, 11 maç sonra bir Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında gol atamadı. 

 

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 06:51
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