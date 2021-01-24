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Spor Real Madrid farklı kazandı
Spor

Real Madrid farklı kazandı

İspanya Ligi'nde kabus gibi bir hafta geçiren Real Madrid, Alaves'i deplasmanda 4-1 yenerek moral buldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 01:49:00 -
Real Madrid farklı kazandı

Koronavirüse yakananan Zinedine Zidane'sız Alaves deplasmanına çıkan Real Madrid sahadan 4-1 galip ayrıldı. Hafta içinde İspanya Kral Kupası maçında üçüncü lig takımı Deportivo Alcayano'ya elenen Eflatun Beyazlılar'ın başında sahaya David Bettoni çıktı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Real Madrid, 15. dakikada Casemiro'nun golüyle 1-0 öne geçti. 41'de Karim Benzema, farkı 2'ye çıkardı. 45+1'de ise Eden Hazard, soyunma odasına Real'i 3-0 önde götüren golü kaydetti.

Real'in Belçikalı yıldızı Eden Hazard 5 Ekim 2019'dan bu yana ilk kez gol attı.

Joselu, 59'da ev sahibi ekibin sayısını kaydederken; 70'de Benzema bir kez daha sahneye çıktı: 1-4.

Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve Real Madrid sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Real Madrid bu galibiyetle puanını 40 yaptı ve lider Atletico Madrid'i takibini sürdürdü. Alaves ise 18 puanda ve küme düşme hattının hemen üstünde yer aldı.

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