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Spor Real Madrid evinde hata yapmadı
Spor

Real Madrid evinde hata yapmadı

Yeniakit Publisher
2024-02-26 01:48:00 -
Real Madrid evinde hata yapmadı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 26. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Sevilla'yı 1-0'lık skorla mağlup etti.

İlk yarısı 0-0 sona eren maçta Real Madrid'in golünü oyuna girdikten 7 dakika sonra Luka Modriç (Dk. 81) attı.

Real Madrid'de yedek bekleyen Arda Güler, son dakikalarda oyuna girmek için hazırlansa da Modriç'in golünden sonra taktik değiştiren Teknik Direktör Carlo Ancelotti, bugün 19. yaş gününü kutlayan Türk futbolcuyu sahaya sürmekten vazgeçti.

Ligde 20. galibiyetini alan Real Madrid 65 puanla liderliğini korudu.

Madrid'i, 57 puanla Barcelona ve bir maçı eksiği olan 56 puanlı Girona takip ediyor.

Sevilla ise 24 puanla 15. sırada yer alıyor.
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Kaynak: AA

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