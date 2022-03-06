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Spor Real Madrid evinde diz çökmedi
Spor

Real Madrid evinde diz çökmedi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 27. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Real Sociedad'ı 4-1 yenerek, şampiyonluk yarışında büyük bir moral buldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 02:54:00 -
Real Madrid evinde diz çökmedi

Karşılaşmanın 10. dakikasında konuk ekip Real Sociedad, Mikel Oyarzabal'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Geri düşmesine rağmen hücumda etkili olan Real Madrid, Eduardo Camavinga (Dk. 39) ve Luka Modriç'in (Dk. 43) golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

İkinci yarıda da sahasında üstün olan taraf olan ev sahibi takım, Karim Benzema (Dk. 75, penaltıdan) ve Marco Asensio'nun (Dk. 78) golleriyle farkı artırarak, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

İspanya 1. Futbol Ligi, La Liga, Real Madrid, Real Sociedad

Şampiyonluk yarışında en yakın rakibi Sevilla'nın (55) sahasında Alaves ile berabere kalarak yaşadığı puan kaybını iyi değerlendiren Real Madrid, farkı 8'e çıkararak, 63 puanla liderliğini sağlamlaştırdı.

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